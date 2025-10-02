El juez del caso Montoro prorroga la instrucción hasta enero de 2026 para interrogar a los investigados

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, ha prorrogado hasta el 26 de enero de 2026 el caso Montoro, según especifica un auto de 26 de julio al que ha tenido acceso esta redacción. En la resolución el instructor justifica esta decisión porque "en fechas recientes se ha comunicado la imputación a una treintena de personas, tanto físicas como jurídicas".

En este sentido, en el auto el juez recuerda que por ello "queda pendiente la práctica de las declaraciones de todos los investigados y se está pendiente de recibir un informe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria", completa. El instructor también anuncia que en su juzgado ha recibido "numerosos escritos" de personas jurídicas que pretenden constituirse como acusaciones populares.

Este es el motivo por el que el instructor ve preciso prorrogar el plazo de instrucción, "ya que de no hacerlo se estaría impidiendo a los investigados la posibilidad de solicitar la práctica de diligencias de instrucción, de la misma manera, que es previsible que, del contenido de las declaraciones pudiera derivarse la necesidad de acordar nuevas diligencias de instrucción que en este momento no pueden ser acordadas al ser ignorado el contenido de las mismas", dice la resolución.

El PSOE también lo pide

Por su parte, la representación procesal del PSOE ya había solicitado la ampliación de seis meses atendiendo a "la complejidad de la causa, la multiplicidad de investigados, la necesidad de practicar diligencias ya acordadas y no ejecutadas", con el fin de dar cumplimiento a "los fines constitucionales del proceso penal".

En el escrito en el que realizan esta petición, los de Pedro Sánchez aludían igualmente a determinadas informaciones adelantadas por EL PERIÓDICO en relación con correos electrónicos obrantes en la causa relativos a actuaciones del exministro Montoro con relación a la situación fiscal del que fuera su compañero en el Gobierno Rodrigo Rato o rivales políticos como el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, que habrían pedido su personación en la causa.

Los socialistas se quejan de que el juez no les había dado traslado de las citadas personaciones ni de la decision del juez al respecto de las mismas, "a fin de salvaguardar el principio de igualdad de armas y evitar cualquier situación de indefensión". Instaba igualmente a la citación ya de las 29 personas físicas y seis personas jurídicas imputadas y se quejaba de que gran parte de las actuaciones no era comunicada a las partes.

En el procedimiento conocido como caso Montoro Rubén Rus Vela trata de determinar si los propietarios del despacho Equipo Económico, que creó en 2006 el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, y del que se desligó en 2008, forman parte de una organización dirigida a "intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables".