La Audiencia de Valencia frena otro intento de Vox para investigar al Gobierno central por la dana porque la competencia es autonómica

La sección segunda de la Audiencia de Valencia ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la acusación popular que ejerce Vox contra la decisión de la magistrada instructora del Tribunal de Instancia de Catarroja de denegar la remisión de oficio al Gobierno central para certificar si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó el Consejo de Seguridad Nacional por la dana del 29 de octubre, según acaba de informar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

No justifica la utilidad de la diligencia

El Tribunal entiende que el partido Vox no explica en su recurso ni justifica "la utilidad que tendría la diligencia de investigación propuesta para el esclarecimiento de la naturaleza de los hechos o la averiguación de los posibles causantes de los fallecimientos y lesiones objeto de esta causa".

Competencia autonómica

"El Estatuto de Autonomía atribuye al Consell la coordinación en materia de protección civil, sin que en el marco normativo citado en el recurso de apelación se atribuya una competencia específica al Consejo de Seguridad Nacional", añade la Sala en la resolución, que es firme y contra la que no cabe recurso.

Petición original de Liberum

La petición original la presentó la Asociación Liberum que pidió a la jueza de la dana el pasado 11 de abril que librara un oficio a la Presidencia del Gobierno de España y al Consejo de Seguridad nacional para que certificara "si el presidente del Gobierno convocó o no al Consejo de Seguridad Nacional a fin de que este ejerciera sus funciones; y en caso de haber sido convocado dicho Consejo, se requiera que se aporte cuantas comunicaciones se produjeran entre Presidencia del Gobierno y el Consejo de Seguridad Nacional, en especial si hubo o no la redacción de cualquier informe o dictamen".

La magistrada de la dana rechazó esta petición el 16 de abril de 2025, fundándose en que "el análisis de la actuación del Gobierno en materia de seguridad nacional carece de nexo causal con los fallecimientos y lesiones producidos el pasado 29 de octubre". Y añadía que "conforme al Estatuto de Autonomía, la Generalitat tiene la competencia exclusiva en materia de protección civil y que a la conselleria competente le corresponde ejercer el mando único de la emergencia dirigiendo los planes de protección civil".

Vox recurrió este auto de la jueza y consideró que "resultaría proporcionado conocer los mecanismos de coordinación de la información que existieron entre el Consejo de Seguridad Nacional y la Generalitat Valenciana, máxime teniendo en cuenta que buena parte de la información que recibía la Generalitat Valenciana provenía de la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar, que son entidades dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica".

Para la sección segunda de la Audiencia de Valencia "El recurso de apelación no puede prosperar. [Vox] No explica ni justifica la utilidad que tendría la diligencia de investigación propuesta para el esclarecimiento de la naturaleza de los hechos o la averiguación de los posibles causantes de los fallecimientos y lesiones objeto de esta causa. Los recurrentes no plantean ninguna hipótesis fáctica al respecto, que de algún modo resulte de las actuaciones y deba comprobarse".