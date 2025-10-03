Canarias apela al Supremo ante la falta de respuesta estatal en los traslados de menores con asilo

"Máxima preocupación" en Canarias por la lentitud del Estado en los traslados de menores migrantes no acompañados con solicitud de asilo. Así lo manifestó este viernes el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil, durante unas jornadas de puertas abiertas a bordo del buque humanitario Open Arms. Una situación que ha llevado al Ejecutivo a recurrir al Tribunal Supremo: "Estamos a la espera de que se resuelva el último recurso presentado por la Comunidad Autónoma ante el Supremo. Habrá que esperar a que se sigan dictando autos y a que se impulsen medidas en el Congreso de los Diputados". La petición cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta la inminente mejora de las condiciones de navegación en el Atlántico, lo que podría traducirse en un nuevo repunte de llegadas de personas migrantes. "Estamos temerosos por si la situación vuelva a agravarse", advirtió el viceconsejero.

Mayor diligencia

La inquietud del Ejecutivo autonómico se intensifica tras el fracaso del primer traslado exprés de un menor migrante, al confirmarse posteriormente que era mayor de edad. Un problema que, según Candil, también afecta a los jóvenes con protección internacional. "Nos preocupa especialmente que la situación de asilo de estos chicos pueda desaparecer al cumplir los 18 años", advirtió el viceconsejero. Desde el Gobierno canario, insistió, se considera que "si los plazos siguen dilatándose, se perpetuará una situación de maltrato hacia los menores".

En este contexto, el viceconsejero reclamó mayor diligencia y rapidez en las derivaciones de menores con solicitud de asilo, calificándolas de "a cuentagotas". La crítica que no es nueva. El Ejecutivo autonómico lleva semanas reclamando una mayor celeridad en los traslados. Hasta la fecha, denunció Candil, "no se han superado los 15 o 20 viajes semanales". Un ritmo "insostenible" para la Comunidad Autónoma, que ya triplica su capacidad de acogida.