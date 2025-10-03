El Gobierno propone reformar la Constitución para incluir el derecho al aborto

El Gobierno propondrá una reforma de la Constitución para incluir el derecho al aborto en la Carta Magna a fin de "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres", según han informado fuentes del Ejecutivo. "El PP ha decidido fundirse con la ultraderecha. Allá ellos. Pueden hacerlo. Pero no a costa de las libertades y los derechos de las mujeres", ha escrito Sánchez en X.

El anuncio del Gobierno se produce después de que el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobara con los votos del PP y Vox una iniciativa del partido de Santiago Abascal que para dar información a las mujeres que soliciten interrumpir su embarazo sobre el 'trauma posaborto'.

En respuesta, el Gobierno impedirá que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo "reciban información falsa o sin evidencia científica" e impulsará esa reforma constitucional. "En un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, España da un paso más para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas", han añadido las fuentes.

Para ello, el Ejecutivo impulsará un procedimiento de reforma ordinario de la Constitución, lo que requeriría de una mayoría cualificada para su aprobación parlamentaria.