"Soles", "lechugas", "chistorras": El informe de la UCO detalla el lenguaje en clave utilizado por Koldo y su esposa para manejar el dinero de Ábalos

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) detalló en un informe entregado este mismo viernes al instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, relativo al patrimonio de José Luis Ábalos, no solo que el exministro operó con un nivel "significativo de ingresos en efectivo" durante los años 2014 y 2024, sino cómo había un lenguaje "convenido" --entre la pareja que formaban Koldo y Patricia Uriz, y también entre el exministro y su asesor-para referirse al dinero en efectivo, especialmente a los billetes de alto valor.

Desde las "chistorras", que serían billetes de 500 euros , a los "soles" de 200 y las "lechugas" de 100 euros. "La mera existencia de estas referencias figuradas supondría un indicio más del interés en ocultar la existencia de ese dinero en efectivo", concluye la Guardia Civil.

A la deducción de que una "chistorra" es un billete de 500 euros llegan los agentes después de una conversación entre Patricia y Koldo en la que hablan que no necesitan más porque ya hay "1M". "Se desprende entonces de la conversación que, si 2.000 chistorras equivalen a 1 millón, 1 chistorra equivaldría a la cifra de 500 euros".

La primera ocasión en la que se detecta el uso de este lenguaje convenido se sitúa el 5 de marzo de 2019105. Ese día, según detalla el informe policial, Koldo traslado a su entonces esposa que necesitaba 3.750 euros. Ante esta solicitud, Patricia Uriz preguntó "Valen las chistorras?". Ante la respuesta negativa de Koldo, la mujer replica: "Habrá que sacar entonces de la cuenta".

Centralizar "chistorras"

En el informe, la UCO apunta al matrimonio entre Koldo García y Patricia García -ambos investigados- como los "encargados de centralizar chistorras de su entorno próximo, y las cambiaban por billetes de menor valor facial a través de un tercero de su confianza con residencia en Navarra". Precisamente, a ese "tercero" al que visitaban en Huarte", la ahora ex mujer de García le llevó "papeles", que para la Guardia Civil se evidencia como dinero en efectivo.

De manera similar

, el exministro utilizaba su propio lenguaje con Koldo para solicitarle efectivo, cuando le reclama "folios" o "cajas de folios". La Guardia Civil asegura que cuando Koldo requirió a Patricia, entonces secretaria en el Ministerio, que llevara "folios para el jefe en su despacho", aludía a la necesidad de José Luis Ábalos de "dinero en efectivo".

Para los investigadores, los mensajes entre Koldo y su ahora ex mujer "evidencian, por un lado, que el dinero al que se hace referencia sería propiedad de Ábalos y, por otro, que el matrimonio resultaba ser el custodio y gestor de ese dinero". Precisamente, se detalla cómo el exministro manda un mensaje a su asesor pidiéndole que "si mañana te acuerdas y me traen folios a casa". A lo que Koldo, al día siguiente, confirmó que "ya tiene los folios en tu despacho en una caja".

Precisamente, en otro momento del informe, los agentes desvelan mensajes entre Koldo y Patricia que hablan de "chistorras" y "folios", pero también de "lechugas", que por el contexto concluyen que es la palabra en clave para referirse a los billetes de 100 euros.