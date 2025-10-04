En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
Presidente de la Junta en dos legislaturas y senador, el líder socialista se encuentra ingresado en Badajoz
Guillermo Fernández Vara (Olivenza, Badajoz, 6 de octubre de 1958), presidente de la Junta de Extremadura entre 2007 y 2011, y posteriormente entre 2015 y 2023, se encuentra ingresado en estado crítico en Badajoz a causa de una larga enfermedad contra la que lleva luchando desde que se le diagnosticó en 2023.
Existe inquietud en el círculo más próximo de sus allegados y de la familia socialista, que conocen desde hace días la gravedad de su estado.
Guillermo Fernández Vara ha sido diputado en la Asamblea de Extremadura entre 2003 y 2024 con varios cargos en la Junta de Extremadura desde 1995 (director general de Salud Pública y Consumo, consejero de Bienestar Social, consejero de Sanidad y presidente de la Junta de Extremadura). Además, es vicepresidente segundo del Senado desde 2023 y Secretario de Política Autonómica de PSOE.
- Un sexagenario muerto y dos heridos en otro choque en el corredor de Brión
- Santiago capta 8,7 millones de fondos europeos para la transformación del noroeste de la ciudad
- La alcaldesa de Santiago considera 'decepcionante' la reunión de coordinación aeroportuaria: 'Seguimos repetindo o mesmo
- Un restaurante de Santiago se cuela entre los favoritos del National Geographic para octubre
- Santiago se echa a la calle para protestar por la detención de la Flotilla a Gaza
- Solo la mitad de los suelos que Raxoi sacó a la venta para construir vivienda protegida reciben ofertas
- Herido un trabajador del Refuxio de Bando tras ser atacado por un perro peligroso
- Uno de los accesos al casco histórico de Santiago permanecerá una semana cerrado al tráfico