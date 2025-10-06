Caso Begoña Gómez
Begoña Gómez pide al juez Peinado que reclame el listado de asesores de cónyuges de presidentes del Gobierno
La defensa reclama todos "los antecedentes que le consten con relación al nombramiento de asistentes con la delimitación de los puestos ocupados y las funciones"
La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid en el que solicita al juez Juan Carlos Peinado que reclame a Moncloa el listado de todos los asesores de cónyuges de jefes del Ejecutivo que han pasado por el palacio de la Moncloa.
En un escueto escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la defensa de Begoña Gómez, ejercida por el abogado y exministro Antonio Camacho, que "se oficie a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno para que informe sobre todos los antecedentes que le consten con relación al nombramiento de asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno con la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo".
La petición obedece a la tramitación por la ley del jurado de la pieza relativa a la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, que investiga el juez Peinado. Esta misma tarde, la esposa de Pedro Sánchez está citada para ser informada de que se seguirá la misma tramitación con el resto de la causa.
Suscríbete para seguir leyendo
- El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»
- Los creadores de 'El caso Asunta' buscan figurantes en Galicia para rodar en Santiago una nueva serie para Netflix: esto es lo que necesitan
- Santiago se vuelca con Palestina en una manifestación multitudinaria
- Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar
- Vivienda y servicios accesibles dan forma a un segundo cinturón urbano de Santiago
- Santiago se vuelca con Palestina en una manifestación multitudinaria
- La ‘cantera’ de las matemáticas gallegas inicia el curso en Santiago
- La alcaldesa de Santiago considera 'decepcionante' la reunión de coordinación aeroportuaria: 'Seguimos repetindo o mesmo