Luz, sombra y diplomacia cultural: los Reyes presentan en Bruselas el legado de Goya

Europalia es un festival cultural que se celebra cada dos años en Bélgica. Cada edición dedica su programación a un país diferente, mostrando su arte, música, cine y literatura. Es una gran ventana para descubrir la cultura de otro país sin salir de Europa y, este año, por segunda vez en sus 30 ediciones, España es la protagonista. Felipe VI y Letizia inauguraron este martes en la capital belga 'Luz y sombra. Goya y el realismo español, una exposición que abre a lo grande esta bienal.

Los Reyes visitaron el proyecto central del festival Europalia, organizado en el Palacio de Bellas Artes Bozar. Es un recorrido por más de dos siglos de pintura y pensamiento visual a partir del universo de Francisco de Goya, con más de 240 obras de 65 artistas que dialogan con el legado del maestro de Fuendetodos (Zaragoza).

El rey belga y el español, este martes, en Bruselas. / Casa de S.M. El Rey / Jose Jimenez

Antes de la apertura oficial, los monarcas españoles fueron recibidos en el Palacio Real de Bruselas por los reyes Felipe y Matilde de Bélgica. Tras la bienvenida y el intercambio de saludos en la Sala Imperio, Felipe VI firmó en el Libro de Oro del Palacio. Los cuatro compartieron después un almuerzo privado, en un encuentro que sirvió para subrayar la afinidad entre ambas casas reales y la estrecha colaboración cultural entre España y Bélgica. Durante la visita, la reina Matilde mostró a Letizia el llamado Salón Goya, donde se conservan tres tapices inspirados en bocetos del pintor español que fueron un obsequio de Isabel II al rey Leopoldo I.

Hasta octubre se podrán ver obras que proceden del Prado, el Reina Sofía, el Sorolla y el de Bellas Artes de Bilbao

Ya por la tarde, los Reyes se desplazaron al Bozar para recorrer la exposición antes de participar en la ceremonia de inauguración del festival. 'Luz y sombra. Goya y el realismo español' reúne obras procedentes de museos españoles como el Prado, el Reina Sofía, el Sorolla y el de Bellas Artes de Bilbao, junto a préstamos de colecciones internacionales. El conjunto gira en torno a las series gráficas de Goya —'Los Caprichos', 'Los Desastres de la guerra' y 'Los Disparates'— y las pone en diálogo con artistas que lo precedieron y lo sucedieron, como Eugenio Lucas Velázquez (1817–1870), Ignacio Zuloaga (1870–1945), Pablo Picasso (1881–1973), José Gutiérrez Solana (1886–1945), Jorge Oteiza (1908–2003) y Antonio Saura (1930–1998). Goya vivió entre 1746 y 1828.

Entre el retrato cortesano y la crudeza social

La propuesta de las comisarias Rocío Gracia y Leticia Sastre es también un ensayo sobre cómo Goya transformó la manera de observar la realidad. En sus retratos y escenas populares conviven la elegancia del retrato cortesano y la crudeza del testimonio social, un contraste que vertebra el recorrido. Las obras seleccionadas revelan tanto su dominio técnico como su intuición moderna: la voluntad de mirar sin filtros, de documentar lo incómodo y de explorar la oscuridad humana.

La exposición culmina con 'Tauromaquia', una instalación audiovisual creada por Albert Serra a partir del rodaje de su película 'Tardes de soledad', ganadora de la Concha de Oro en 2024. El cineasta conecta el universo goyesco con el lenguaje contemporáneo, cerrando el itinerario con una reflexión sobre el mito, la violencia y la belleza.

Con esta visita, los Reyes no solo respaldaron la presencia española en uno de los escaparates culturales más importantes de Europa, sino que reivindicaron la potencia del arte como herramienta de diplomacia. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, acompañó al jefe del Estado como ministro de jornada. Europalia, que se celebra desde 1969, desplegará hasta febrero de 2026 un amplio programa de exposiciones, conciertos y espectáculos en distintas ciudades belgas. Una buena oportunidad para proyectar una imagen plural y contemporánea de la cultura española, con Goya como guía simbólico de esa mirada crítica que atraviesa los siglos.