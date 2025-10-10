Plan migratorio de Feijóo
El PP plantea expulsar a los inmigrantes con un "vínculo radical o violento"
La vicesecretaria Alma Ezcurra vuelve a defender la idoneidad de los inmigrantes hispanoamericanos
El Partido Popular (PP) sigue desgranando su plan de inmigración, que el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, presentará definitivamente el próximo martes en Barcelona. Los populares incluirán la propuesta de expulsar a los inmigrantes que tengan "un vínculo criminal o un vínculo radical violento". Así lo manifestó este viernes en Madrid la vicesecretaria de Coordinación Sectorial de la dirección del PP, Alma Ezcurra, quien atendió a los medios de comunicación en Usera, al sur de la capital de España, en una de las zonas con mayor presencia migratoria de la ciudad, y después de visitar a la propietaria del Grupo Perla del Pacífico, Nelly Elizalde, una ecuatoriana que lleva un cuarto de siglo en nuestro país y a la que Ezcurra puso como ejemplo del tipo de migrante que es necesario recibir.
La nueva propuesta de los populares, a la espera de la concreción de la misma que haga Feijóo en Barcelona, apunta a la deportación de quienes tienen vínculos con el terrorismo o con el tráfico de armas, pero incluso también a quienes pertenezcan a bandas organizadas, deslizan fuentes del partido.
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- Santiago tendrá vuelo directo a Nueva York: United Airlines aterrizará en Lavacolla en 2026
- Arranca la venta de viajes del Imserso: «No me gusta poner la barriga al sol, prefiero los destinos culturales»
- El coche que llevó a Asunta a la muerte circula por Teo y está en venta
- Dos científicos del área de Santiago formados en la USC, entre los premiados en el Día da Ciencia en Galicia
- O Son do Camiño calienta motores y revela las fechas de la nueva edición del festival
- Rosón responde a la oferta de Verea: "Jamás formaré un gobierno de coalición con el PP"
- Un menor resulta herido en la avenida de Lugo en el quinto atropello en apenas un mes en Santiago
- Sandra Garrido, gallega en la Flotilla a Gaza, llega a Santiago: 'Israel meteunos a 15 persoas nunha cela duns oito metros por catro