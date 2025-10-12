La Fiesta Nacional, en directo | Última hora del desfile del 12 de octubre en Madrid

Los reyes presiden el desfile: este año conmemora el 20º aniversario de la UME

Casi 4.000 militares, 74 aeronaves y 162 vehículos motorizados participarán este domingo en el tradicional desfile del Día de la Fiesta Nacional presidido por los reyes Felipe y Letizia, que este año conmemora el veinte aniversario de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y no contará con la Patrulla Águila.

Los C-101, conocidos como 'culopollos', de esta emblemática unidad acrobática van a ser sustituidos por cinco aeronaves Pilatus PC-21, integrantes de la denominada Formación Mirlo, que será la encargada de realizar el sobrevuelo en el acto central, empleando por primera vez los humos de color que simulan la bandera nacional.

Para tener las mayores garantías de éxito se han elegido pilotos con amplia experiencia en este tipo de vuelos, según informa Defensa.