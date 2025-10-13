Caso Begoña Gómez
Marlaska cree que el juez ha contado con tiempo suficiente para investigar a Begoña Gómez
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado este lunes que considera que el juez Juan Carlos Peinado ha contado con tiempo suficiente para investigar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
El ministro ha hecho estas declaraciones a los periodistas después de que Peinado haya acordado prorrogar seis meses más, hasta el próximo 16 de abril, su investigación a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, entre otros delitos, al considerar que todavía quedan pendientes varias diligencias acordadas.
Grande-Marlaska ha opinado que, durante este período adicional, “no se hallarán cuestiones de mayor relevancia” que las ya identificadas hasta el momento.
El ministro ha efectuado estas declaraciones en Ponferrada, donde ha asistido a la inauguración de convención del Pacto de Estado Climático.
- La tienda de 'Animal' salta de Netflix a Google Maps: el veterinario Luís Zahera atiende en Costa Vella
- De sol a sol a los mandos de una cosechadora de un millón de euros: 'É a miña oficina
- Más de 800 vehículos con suculentos descuentos llegarán a Santiago desde el jueves
- El delegado del Gobierno promete la apertura total de la autovía Santiago-Lugo “en pocos meses”
- «Queremos que la magia vuelva a Santiago, de donde nunca debió irse»
- La ruta aérea entre Santiago y Nueva York beneficiará a 25.400 emigrantes gallegos y medio millón de turistas
- Maite Flores, candidata al Rectorado de la USC: «Si me presento es para lograr la victoria, no contemplo otro escenario»
- La cosechadora de un millón de euros de Marcial da Pereira