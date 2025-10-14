Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lecornu anuncia la suspensión de la contestada reforma de las pensiones hasta 2028

EFE

París

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, anunció este martes la suspensión hasta 2028 de la reforma de las pensiones aprobada en 2023, que era la condición innegociable de los socialistas para no presentar una moción de censura a su segundo gobierno.

