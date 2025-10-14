Caso Koldo
Ábalos se muestra dispuesto a declarar en el Supremo para lo que solicita un abogado de oficio
El exministro comunica al alto tribunal que quiere comparecer como estaba previsto, pero necesita una nueva defensa, tras haber renunciado a su letrado
Tras renunciar a su abogado, el exministro José Luis Ábalos ha dado un nuevo paso, al mostrarse dispuesto a declarar ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, como estaba previsto, tras su citación en el caso Koldo después de que se conociera el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se apuntaba a pagos del PSOE. Como este lunes renunció a su abogado, que hasta entonces era José Aníbal Álvarez, no tiene designado letrado alguno, ha solicitado al alto tribunal que le nombre un abogado de oficio, según ha comunicado al alto tribunal y ha anunciado él mismo en la red social X.
En un escrito dirigido al Supremo, el exministro explicó este lunes que las diferencias con su letrado, José Aníbal Álvarez, "lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, se han convertido en una constante, lo que hace inviable el mantenimiento de la asistencia letrada, pues se ha producido un deterioro irreversible de lo que debiera ser una relación basada en la confianza". Por eso, considera "que existen diferencias irreconducibles" con su actual letrado, según indica el documento, al que ha tenido acceso este periódico.
"La consecuencia es que, tras distintos episodios de desacuerdo, acompañado del ambiente generado en el contexto de los medios de comunicación, la relación entre nosotros se ha visto interrumpida, hasta el punto de que el firmante, que no es abogado, se tiene que preparar su declaración por sí solo", decía el escrito que remitió al alto tribunal, después de enviárselo por mail a su letrado y a su procurador.
