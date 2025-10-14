TS
El Supremo pide al Parlamento Europeo levantar la inmunidad al eurodiputado Alvise Pérez
EFE
El juez del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar ha acordado solicitar al Parlamento Europeo el suplicatorio de suspensión de la inmumidad para poder investigar al eurodiputado Luis Pérez Fernández, Alvise, por supuesta financiación irregular de su campaña a las elecciones europeas con el partido Se Acabó La Fiesta (SALF).
