Caso Koldo
Ábalos llega al Tribunal Supremo sin su abogado para responder sobre el último informe de la UCO sobre su patrimonio
El exministro del PSOE estaba citado a las 10 horas y veinte minutos después de su llegada accedió al tribunal su abogado, Aníbal Álvarez
Se trata de la cuarta comparecencia del exministro socialista ante el juez Leopoldo Puente, en la que enfrenta riesgo de entrar en prisión
El exministro socialista y hoy diputado en el grupo mixto José Luis Ábalos ha llegado este miércoles a las 9.15 horas al Tribunal Supremo, donde debe afrontar su cuarta declaración ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que le investiga por presuntamente integrar una trama de adjudicaciones irregulares de contratos y obra pública que anidó en el Ministerio de Transportes bajo su cargo.
Accedió al alto tribunal a las nueve y cuarto de este miércoles en taxi, como ha hecho en anteriores ocasiones, pero en esta vez sin su abogado Aníbal Álvarez, al que renunció el pasado lunes por "diferencias irreconducibles" en su estrategia de defensa, aunque el instructor anuló dicha decisión por considerarla "fraude de ley". Entró responder a ninguna pregunta de los numerosos periodistas a las puertas del órgano judicial, y con media sonrisa, y veinte minutos después lo hacía su letrado.
Durante el interrogatorio se le pedirán explicaciones sobre la gestión de su patrimonio y gastos personales tras el último informe presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y, por primera vez, se enfrenta a un riesgo real de ingresar en la cárcel de forma preventiva.
La causa ya cuenta desde finales de junio con un preso, que no es otro que el que fuera último secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al considerar el instructor que podría manipular pruebas esenciales en el procedimiento. Esta posibilidad, junto al riesgo de fuga o la reiteración delictiva, es lo que tendrá que valorar ahora el juez Puente si, como parece probable, alguna de las acusaciones solicita formalmente la medida cautelar de prisión.
Petición de Cerdán
La defensa de Santos Cerdán, ejercida por los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo, han intentado hasta el último momento aplazar la convocatoria de este miércoles. Ahora con un recurso de reforma en el que señalan que el primero tiene diligencias en Girona y en Barcelona, incluidas unas en una causa en la que también hay un preso, y el segundo, la continuación de un juicio de gran complejidad. El magistrado Leopoldo Puente, que ya rechazó una petición anterior con el argumento de que su cliente, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, está preso desde el pasado 30 de junio, ha neutralizado incluso el intento de Ábalos de aplazar la comparecencia.
Por su parte, el exasesor del exministro en Transportes Koldo García ha reclamado al Tribunal Supremo (TS) la nulidad de las actuaciones judiciales que se están llevando a cabo al entender que investiga "hechos distintos a los autorizados" en el suplicatorio concedido por el Pleno del Congreso al exministro de Transportes José Luis Ábalos, por lo que ha pedido el archivo de la causa, informa Europa Press.
