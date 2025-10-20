Sánchez asegura que incluir la lucha contra el cambio climático como gasto militar está "en consonancia con la OTAN"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no solo mantiene su determinación a mantener en el 2,1% del PIB el gasto en defensa pese a las presiones de Donald Trump para elevarlo al 5%, sino que defiende computar dentro de estas inversiones partidas como la lucha contra el cambio climático. “El Gobierno tiene claro que se pueden compatibilizar estas políticas con la seguridad y la defensa y eso hace España en consonancia con la UE y la OTAN”, ha asegurado a preguntas de la prensa desde Eslovenia tras la cumbre MED9, que agrupa a líderes de los países mediterráneos.

Según el plan aprobado por el Gobierno para movilizar 10.471 millones de euros este 2025 en gasto en seguridad, está previsto que el 17% se destine a "reforzar el papel de nuestras Fuerzas Armadas en la gestión de emergencias y desastres naturales, como inundaciones o incendios". “Tenemos que dar respuesta a las inundaciones y a los efectos sobre el territorio de la emergencia climática”, defendió el jefe del Ejecutivo.

Sánchez busca cerrar antes de final de año un acto de Estado frente a la emergencia climática con el impulso de un decálogo que se destaca la necesidad de crear fondos permanentes. La intención pasa por la coordinación entre administraciones y un compromiso de todas ellas "aumentar y mantener todo el año los medios técnicos y humanos necesarios para prevenir y combatir los eventos climáticos extremos".

En plena amenaza de la Administración norteamericana de imponer aranceles a España si no modifica su plan de inversiones en defensa, Sánchez ya se enrocó dotar a su plan de enfoque más global, atendiendo a todas las aristas del concepto seguridad y al impulso industrial. Esto es, como un “plan industrial” con vistas a combatir amenazas como la ciberseguridad e invertir en estos campos en lugar de solamente en armamento.

Una “visión más omnicomprensiva cuando hablamos de seguridad y defensa”, apuntó la pasada semana durante un encuentro en la sede en León del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE). Tras ello puso en valor que “uno de cada diez euros” del plan de inversión en defensa del Ejecutivo se destinen a ciberseguridad.

En el Gobierno se agarran al acuerdo alcanzado antes de la cumbre de la OTAN entre Pedro Sánchez y el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, para mantenerse firmes en su decisión de no superar el 2,1% de su gasto en defensa. “Vamos a mantener la posición”, apuntan fuentes de Moncloa. Al mismo tiempo sostienen que las relaciones con EEUU son buenas, dentro del marco de la normalidad, y destacan además sobre la amenaza de aranceles que España ya tiene déficit comercial con EEUU, uno de los elementos que pretendería corregir el mandatario norteamericano con sus políticas arancelarias.

"España no ha sido leal con la OTAN (...) Creo que debería ser reprendida por eso. Creo que es muy malo lo que han hecho, pero es asunto suyo, es asunto de la OTAN y de España", arremetía nuevamente Trump desde la Casa Blanca el pasado viernes, en declaraciones a los medios durante una comida bilateral con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Presión de los socios

La aritmética parlamentaria con el arco izquierdo del Congreso oponiéndose al aumento del gasto militar complica el margen de maniobra del Gobierno. Incluso de cara a los Presupuestos, Podemos ha situado como una línea roja que se aumenten las partidas destinadas a la seguridad.

Para el propio Ejecutivo, evitar una subida como la comprometida en la pasada cumbre de la OTAN también es importante para salvaguardar su hoja de ruta y poder presentar unas cuentas públicas con aumento de partidas en vivienda o servicios públicos. Sánchez ya se comprometió a alcanzar el 2% del PIB sin subir impuestos, sin incurrir en déficit ni hacer recortes en el Estado de bienestar. “No tocaremos ni un céntimo del gasto social para financiar este aumento de la inversión en seguridad y defensa", aseguró durante la presentación del plan el pasado mes de abril.