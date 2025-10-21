El fiscal Stampa denunció que Leire Díez le dijo que informaría de su reunión a Cerdán y al presidente del Gobierno

El fiscal Ignacio Stampa informó a su jefa en la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid Almudena Lastra, de que la exmilitante socialista Leire Díez le dijo que trasladaría al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el contenido de una reunión en "la más estricta confidencialidad" celebrada en mayo pasado en la que se abordaría su salida de la Fiscalía Anticorrupción en mes de octubre de 2020, pero también "las irregularidades en informes policiales y de los fiscales".

"El día 30 de abril una persona de mi confianza me trasladó el interés del Gobierno de la Nación en contactar conmigo con el fin de disculparse, al entender que se me dispensó un comportamiento injusto con ocasión de mi salida de la Fiscalía Anticorrupción", indica Stampa, que aseguró estar "sorprendido por lo trasmitido" por lo que preguntó de parte de quién llegaba el mensaje.

Su contacto le contestó entonces que la reunión se mantendría "con la persona que actuaba como intermediaria, el empresario Javier Pérez Dolset, así como con el Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien lo haría en nombre del Gobierno". Después le contestó que lo sabría "el jefe del fiscal general, respuesta que dio lugar a que le preguntara si se refería al ministro de Justicia o al Presidente del Gobierno, respondiéndome que 'ambos", prosigue el escrito.

La persona del PSOE

El día de la reunión, que tuvo lugar el 7 de mayo, Leire Díez "excusó la ausencia de Santos Cerdán, afirmando que le trasladaría después todo lo que se dijera". Al preguntar "quién era ella, contestó [..] que era la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto".

La reunión duró "más de tres horas" y durante todo ese tiempo "pretendieron tener tener un conocimiento profundo de diversos sumarios de interés para el Gobierno y que vienen siendo noticia en prensa desde los últimos meses o incluso años".

Stampa alude también a "gravísimas insinuaciones"contra el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, "contra quien también dirigieron sobre la llevanza de los conocidos como "Caso Ábalos", "Caso Koldo" o el mencionado "Caso Hidrocarburos", aseverando la implicación ilegal que existiría por parte de la Fiscalía Anticorrupción en ellos".

Luzón, Grinda y García-Castellón

Además, el fiscal explica que se le "preguntó en varias ocasiones, tan insistente como veladamente, por irregularidades" que pudiera conocer "de los tres funcionarios contra los que dirigieron sus continuas y más graves críticas: los Fiscales Anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda y el magistrado Manuel García-Castellón".

Con respecto a Grinda, prosigue Stampa, "pretendían sacarme información o algún comentario que le desprestigiara mientras me hablaban de algunas intervenciones procesales suyas y, con especial saña y mal gusto, de otras supuestas y sordidas actuaciones personales".

Al preguntar el motivo por el cual hacían estas preguntas, "Pérez Dolset expresó que cuando salió la imputación de Begoña, Leire le llamó porque el presidente había dado orden de limpiar, sin límite" y que "la situación hay que revertirla, caiga quien caiga, y eso es lo que ha dicho el presidente".

"También pregunté quién conocía e iba a conocer la reunión, especialmente interesado por el Fiscal General del Estado, a lo que se me contestó por doña Leire Díez que lo sabría más adelante, que éste se sentiría más fuerte en este momento en el asunto por el que se encuentra actualmente investigado en el Tribunal Supremo junto a mi fiscal jefe inmediata, sobre quien también me pidieron opinión, y que se resolverían mis litigios aún en trámite con el Ministerio de Justicia por actos del actual y la anterior Fiscal General del Estado", concluye.