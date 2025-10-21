Lapsus de Yolanda Díaz en el Senado: "Queda Gobierno de corrupción para rato"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, incurrió este martes en un lapsus en la sesión de control al Gobierno en el Senado al asegurar por error que “queda Gobierno de corrupción para rato”, desatando las risas eufóricas de la bancada del PP, que la aplaudió en pie.

En un nuevo careo bronco entre Ejecutivo y oposición en la Cámara Alta, que tuvo que detenerse momentáneamente por las interrupciones constantes del PP, Yolanda Díaz acabó por atropellarse con el tiempo y las distracciones de la bancada popular, y se equivocó cuando quiso reafirmar que “queda Gobierno de coalición para rato”.

En concreto, Díaz –que prometió abandonar el Gobierno si aparecen indicios de financiación irregular en el PSOE– aprovechó la pregunta de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, para pedir a la oposición su respaldo a una reforma “integral” del despido y evitar que se pueda echar del trabajo a quien “denuncie la corrupción”, como dice que hizo Génova hace una década.

“Para evitar que los vuelvan a despedir”, dijo, “espero contar con el voto del Partido Popular, ya que usted está tan preocupada con la corrupción. Y señora García, queda Gobierno de corrupción para rato”, apostilló.

Los senadores del PP celebraron el lapsus como un gol, Díaz se sentó en su escaño contrariada y negando con la cabeza, y los ministros del PSOE permanecieron impasibles, aunque el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la respaldó poco después.

“Esta mañana su grupo ha pedido que una ministra del PSOE dimita, ahora asumen que sus compañeros de coalición son corruptos... está en racha”, ahondaron en su burla fuentes de la dirección nacional del PP.

Previamente, Díaz admitió que “la corrupción es un problema muy grave” que al PP “le importa un absoluto rábano”, y puso como ejemplo cuando el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no hizo “ninguna propuesta” para luchar contra esta lacra durante la última comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Congreso o cuando votó en contra de la creación de una agencia estatal contra la corrupción.

La vicepresidenta del Gobierno también recriminó al PP que sea “selectivo” con los casos de corrupción por su silencio ante las irregularidades de la financiación de Vox detectadas por el Tribunal de Cuentas.

Por su parte, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, situó a Díaz como “la cooperadora necesaria de un Gobierno acorralado por la corrupción”, y le acusó de mirar “para otro lado cuando se destapó que Sánchez se benefició de los negocios húmedos de su suegro, cuando la ley del ‘solo sí es sí’ liberó a violadores y con las pulseras antimaltrato de saldo”.

Además, reprochó a Díaz que mantenga su butaca en el Gobierno a pesar de “la investigación judicial sobre la financiación ilegal del PSOE”, aunque de la intervención de Díaz se deduce que, a su juicio, no existen aún indicios que motiven su salida del Ejecutivo.