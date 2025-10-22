Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

La Eurocámara inicia los trámites para retirar la inmunidad parlamentaria a Alvise Pérez

Alvise Pérez.

Alvise Pérez. / EFE

EFE

Estrasburgo

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, anunció este miércoles que la institución ha puesto en marcha el procedimiento interno para retirar la inmunidad parlamentaria del líder del partido Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, solicitado por el Tribunal Supremo español.

Metsola anunció ante el hemiciclo comunitario que las autoridades españolas le habían remitido dicha solicitud y que será enviada a la comisión de Asuntos Jurídicos, la encargada de tramitarla.

En el caso de Pérez, el Supremo español ya había solicitado que se levantara su inmunidad por el caso en su contra a raíz a los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert. La semana pasada, el Supremo sumó una nueva petición de levantamiento de la inmunidad del eurodiputado español para poder investigarlo por delito electoral y supuesta financiación irregular de su campaña europea con el partido Se Acabó La Fiesta.

