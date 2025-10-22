Tribunales
La Eurocámara inicia los trámites para retirar la inmunidad parlamentaria a Alvise Pérez
EFE
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, anunció este miércoles que la institución ha puesto en marcha el procedimiento interno para retirar la inmunidad parlamentaria del líder del partido Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, solicitado por el Tribunal Supremo español.
Metsola anunció ante el hemiciclo comunitario que las autoridades españolas le habían remitido dicha solicitud y que será enviada a la comisión de Asuntos Jurídicos, la encargada de tramitarla.
En el caso de Pérez, el Supremo español ya había solicitado que se levantara su inmunidad por el caso en su contra a raíz a los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert. La semana pasada, el Supremo sumó una nueva petición de levantamiento de la inmunidad del eurodiputado español para poder investigarlo por delito electoral y supuesta financiación irregular de su campaña europea con el partido Se Acabó La Fiesta.
- El mejor pre Fin de Año se vivirá a veinte minutos de Santiago con dos de las mejores orquestas y el DJ gallego del momento
- Muere el periodista José Manuel Orriols, una de las caras más emblemáticas de la TVG
- Restablecida la circulación de trenes entre Santiago y A Coruña tras interrumpirse por un cuerpo en la vía
- Nueva rebaja para tratar de subastar los bajos comerciales embargados al narco Marcial Dorado en Santiago
- Los vecinos contratan seguridad privada por un narcopiso en la rúa de O Vieiro: «O noso nivel de ansiedade é altísimo»
- El investigador de la USC Jorge Mira, sobre los beneficios del cambio horario para la rutina: 'El reloj no conoce estaciones
- Las autovías de A Estrada y Costa da Morte se llevan el 31% de la inversión
- Raigame responde al dueño del Guayaba y La Grandota: «Ten que pechar por incumprimento da normativa»