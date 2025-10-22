En el Congreso
Junts se posiciona con PP y Vox para exigir al Gobierno una revisión "a la baja" de los impuestos
Miriam Nogueras ha avisado este miércoles al Gobierno de que es "la hora del cambio". Unas palabras con un tinte de amenaza que han tenido sus primeros efectos en el apoyo de Junts a una iniciativa del PP para exigir al Gobierno que haga una revisión "a la baja" de los impuestos que pagan las familias y los autónomos. En concreto, los posconvergentes han respaldado que se ajuste el IRPF a la inflación para "compensar la pérdida de poder adquisito", que el salario mínimo esté exento de tributación durante 2026 y que no se suba las cuotas a los autónomos.
