Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el Congreso

Junts se posiciona con PP y Vox para exigir al Gobierno una revisión "a la baja" de los impuestos

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a 17 de septiembre de 2025, en Madrid (España).

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a 17 de septiembre de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

Miriam Nogueras ha avisado este miércoles al Gobierno de que es "la hora del cambio". Unas palabras con un tinte de amenaza que han tenido sus primeros efectos en el apoyo de Junts a una iniciativa del PP para exigir al Gobierno que haga una revisión "a la baja" de los impuestos que pagan las familias y los autónomos. En concreto, los posconvergentes han respaldado que se ajuste el IRPF a la inflación para "compensar la pérdida de poder adquisito", que el salario mínimo esté exento de tributación durante 2026 y que no se suba las cuotas a los autónomos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents