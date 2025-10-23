García Ortiz, en el banquillo
El fiscal general une a su equipo de defensa a la abogada general que impuso la sedición en el procés
La Abogacía General refuerza el escudo de Álvaro García Ortiz durante el juicio con Consuelo Castro, que acusó junto a él en el juicio del Prestige
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ve reforzada su defensa de cara al juicio que le enfrentará a una pena de hasta 6 años de prisión por un delito de revelación de secretos y que comienza el próximo 3 de noviembre en el Tribunal Supremo. Junto a José Ignacio Ocio, el abogado del Estado que le viene representando desde que se abrió causa contra él, se sentará Consuelo Castro, la abogada General que impuso la acusación por sedición en vez de por rebelión en el juicio del procés.
Castro es una persona de confianza de García Ortiz, según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado EL PERIÓDICO, ya que ambos se conocen de la etapa del fiscal general en Galicia, donde ambos llevaron la acusación en el caso por la catástrofe ambiental del hundimiento del Prestige, él como fiscal del caso y ella como abogada del Estado en Galicia. Fuentes fiscales señalan, no obstante, que la decisión de añadir a Castro en este momento ha sido de la Abogacía General del Estado, para fortalecer su defensa durante el juicio oral.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo señalado entre los próximos 3 y el 13 de noviembre el juicio contra García Ortiz por presuntamente haber facilitado a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico que el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, había enviado buscando un pacto al fiscal del caso que se seguía contra él por delitos de fraude a Hacienda.
