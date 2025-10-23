La gerente del PSOE defiende en el Senado que "no hay una caja 'b" en el partido: "Cada euro tiene un origen lícito"

La gerente del PSOE Ana María Fuentes ha defendido en la comisión de investigación del Senado del caso Koldo que "no hay una caja 'b" en el partido" y ha reivindicado la "perfecta trazabilidad" de las cuentas de su formación política. "No ha habido ningún pago en efectivo que no esté documentado" y soportado en el Tribunal de Cuentas, ha proseguido, para después hacer hincapié en que "lo más importante es que cada euro que se ha pagado, se ha pagado con un origen legítimo".

A preguntas de la senadora de UPN Mar Caballero, Fuentes ha explicado que los pagos en efectivo fueron una práctica "que se hacía en muy pocas ocasiones". Por eso, "cada euro que se ha entregado a Koldo García y a Ábalos está procedimentado, tienen una liquidación de gastos, un soporte documental y se ha introducido en la contabilidad", ha completado.

La Gerente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Ana María Fuentes Pacheco, comparece ante la comisión sobre el caso Koldo, en el Senado, a 23 de octubre de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Al ser interpelada sobre si Pedro Sánchez ha recibido sobres en efectivo desde que ella ocupa la gerencia del PSOE en octubre de 2021, Fuentes ha destacado que no tenía conocimiento de que fuera así. "Siempre, fuese en efectivo o por transferencia, su origen era lícito y el presidente del Gobierno estaba sometido al mismo proceso de liquidación que el resto de los trabajadores de la casa", ha sentenciado.

Después, ha explicado que los fondos en metálico que han circulado en el partido "forman parte de la contabilidad, vienen de las remesas y del dinero que se solicita al banco".

Pagos en efectivo

Fuentes fue citada por el PP después de que se hiciera público el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de 3 de octubre que desvela que el PSOE, entre los años 2017 y 2021, entregó al exministro José Luis Ábalos liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria (18.592 euros) como en efectivo (19.638 euros), y pagos en "efectivo" de 11.291 euros y en transferencia de 1.453,40 euros al que fuera su exasesor Koldo García. No obstante, Fuentes ocupó la gerencia del partido en octubre de 2021.

Durante los años en los que se realizaron esos pagos al frente de la gerencia del PSOE estaba Mariano Moreno Pavón, quien ha comparecido ante la comisión de investigación del Senado, aunque ha rechazado responder cualquier pregunta. Moreno ha explicado que la próxima semana está citado como testigo ante el juez Leopoldo Puente en relación al caso Koldo, por lo que prefiere dar primero explicaciones en sede judicial "por respeto" al Tribunal Supremo.