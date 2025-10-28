Elecciones autonómicas el 21 de diciembre
El PSOE ratificará a Gallardo como candidato en Extremadura sin primarias
La Ejecutiva ha solicitado la excepcionalidad, tal y como ya ocurrió con Ángel Gabilondo en 2021 en Madrid
El Comité Regional se reunirá mañana
Rocío Entonado Arias
Miguel Ángel Gallardo será el candidato del PSOE en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. La Ejecutiva regional del partido se ha reunido este martes en Mérida para proponer la candidatura sin necesidad de celebrar primarias, una decisión que tendrá que ratificar ahora el Comité Regional convocado para mañana.
"Tengo fuerza y ambición para que esta tierra cambie", ha destacado el propio Gallardo tras acusar a Guardiola de utilizar el adelanto electoral como "trampolín político personal".
Gallardo ha explicado que la Ejecutiva ha solicitado por unanimidad la "excepcionalidad" de las primarias que de acuerdo a los estatutos del PSOE debían celebrarse antes de proclamar al candidato, ante la imposibilidad de que las mismas se celebren en tiempo y forma por la premura de la convocatoria anticipada de elecciones.
Visto bueno de la Federal
El Comité Regional deberá votar mañana la propuesta, que también necesitará el visto bueno de la Federal. El precedente es la candidatura de Ángel Gabilondo en Madrid en 2021, que también se lanzó sin primarias cuando Isabel Díaz Ayuso Adelantó las elecciones autonómicas.
- Cervantes 'respira' tranquila: el hombre que vivía semidesnudo en la plaza abandona el lugar
- ¿Cómo has quedado en la Carreira Pedestre? Consulta la clasificación
- El hombre que vivía desnudo en Cervantes reaparece tras abandonar la plaza por una orden de alejamiento
- Un tren de borrascas releva al anticiclón: Galicia se prepara para un Todos los Santos pasado por agua
- Así ha sido la 46ª Carreira Pedestre de Santiago
- David de la Fuente, Uxía Pérez y dos formas de triunfar en la Pedestre
- Al banquillo en Santiago una mujer por fraude en subvenciones: más de 100.000 euros para casas del mayor
- Choque en redes entre Paula Prado y Rogelio Santos: de la 'kale borroka' a la zona íntima