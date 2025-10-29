Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

VI Congreso Mundial de Justicia Constitucional

Bolaños destaca la labor del TC con la sentencia del aborto y advierte del riesgo de “recesión” en los derechos de las “inercias populistas”

Aseguró que corresponde a los Tribunales Constitucionales ampliar los derechos de los ciudadanos frente a la "polarización de la sociedad y de posverdad"

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Felix Bolaños, durante la inauguración de la VI Conferencia Mundial de Justicia Constitucional.

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Felix Bolaños, durante la inauguración de la VI Conferencia Mundial de Justicia Constitucional.

Ángeles Vázquez

Madrid

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aprovechó la inauguración del VI Congreso Mundial de Justicia Constitucional para defender el papel de los tribunales y cortes constitucionales y, en concreto, la labor del español, entre cuyas sentencias destacó la del aborto y la que permite que el progenitor monoparental acumule los derechos de las parejas a la hora de cuidar a sus bebés.

Destacó ambas sentencias, como ejemplo de la ampliación de derechos que corresponde a estos tribunales constitucionales, justo antes de advertir de "los impulsos de recesión" que se consideran que a día de hoy "se puede ver en inercias populistas, de polarización de la sociedad y de posverdad, que es tanto como decir mentiras", puntualizó para añadir que todo ello "es enemigo de la democracia y de las sociedades limpias y habitables".

