Un año de la dana en Valencia | Mazón: "Algunas cosas debieron funcionar mejor"
Este 29 de octubre se conmemora el primer aniversario de la tragedia que arrasó parte de la provincia de Valencia, dejando 229 víctimas mortales y decenas de miles de damnificados
M. L. Belarte | M. Rojo | V. Peraita | D. Campayo | R. Gargoi
La Ciudad de las Artes y las Ciencias acoge este miércoles, 29 de octubre, el funeral de Estado por las víctimas de la DANA que arrasó parte de la provincia de Valencia hace ya un año, dejando 229 víctimas mortales y decenas de miles de damnificados. El funeral será el acto principal del aniversario del 29-O, declarado día de luto oficial en toda la Comunitat Valenciana y en el que se desarrollarán numerosos actos homenajes.
Sigue aquí en directo toda la actualidad del primer aniversario de la dana en Valencia.
Finaliza una declaración institucional del president poco más de nueve minutos, arropado por sus altos cargos, sin referencias a su situación particular y las críticas que arrecian en los últimos días.
Mazón: "No dejaremos a nadie atrás"
Mazón mantiene el relato de la reconstrucción. Habla de la “determinación de no dejar a nadie atrás”. “Reforzar seguridad y mejorar la prevención”. Alcem-se després de la tragedia, treballant per superar-la”.
El Gobierno valenciano declara el 29-O como día del recuerdo de las víctimas para siempre
"Toda la Comunitat Valenciana se une en una jornada de duelo, condolencia, solidaridad y compromiso", comienza el president. Anuncia la declaración del 29 de octubre como día del recuerdo a las victimas de la dana. A partir de hoy será de luto oficial en las tres provincias. "El 29 de octubre nunca caerá en el olvido", señala.
Mazón: "Algunas cosas debieron funcionar mejor"
Mazón hace algo parecido a una autocrítica, o crítica velada al Gobierno: “Cuando las riadas provocaron consecuencias que seguimos reparando hubo cosas que debieron funcionar mejor. No es el día para confrontación pero si reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos, también los días posteriores. Tratamos de hacer lo mejor en una circunstancia inimaginable”.
Mazón realiza una declaración institucional en el primer aniversario de la dana
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado que “hoy no es el día para la confrontación, pero sí debemos reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos en los días posteriores cuando conocimos la magnitud de una tragedia inabarcable”. Mazón ha reconocido que “tratamos de hacer lo mejor en unas circunstancias inimaginables, pero en muchos casos no fue suficiente”.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha llegado al Saló acompañado de sus vicepresidents, Gan Pampols y Susana Camarero. El acto solemne comienza con un minuto de silencio y todos los presentes en pie.
María José Catalá, sobre Mazón: "Es un día de las víctimas, día del recuerdo"
Mecanismos pendientes para alertar a la ciudadanía antes y mejor ante futuras emergencias
Independientemente de los posibles errores en la gestión de la dana del 29-O, la catástrofe ha evidenciado la necesidad de implementar cambios y mejoras en los sistemas de alerta temprana de las cuencas o de información a la ciudadanía en cualquier emergencia, sea o no por lluvias. Las agencias estatales -la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), entre otras- han iniciado actuaciones complementarias a los sistemas actuales que siguen defendiendo; y algunos expertos han evidenciado la necesidad de desarrollar algunos de los mecanismos ya existentes, como el Es-Alert. (Seguir leyendo)
Andalucía envía una alerta a pueblos de Huelva
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado este miércoles 29 de octubre la situación operativa 1 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía tras el aviso de nivel rojo --riesgo extremo-- activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el litoral de Huelva.
Así lo ha comunicado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, donde avisa de que "se esperan lluvias torrenciales en el entorno de Ayamonte" y pide a la población "evitar desplazamientos" y seguir las recomendaciones del 112.
Tensa sesión de control al Gobierno
Las referencias a la dana tensan la sesión de control al Gobierno. La intervención del diputado de Compromís, Nahuel González, acusando al PP de tener los muertos “a sus espaldas” ha provocado un tenso cruce de palabras a gritos entre el diputado popular Jaime de Olano y los diputados de primera fila de Sumar.
