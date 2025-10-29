Un año de la dana en Valencia | Mazón: "Algunas cosas debieron funcionar mejor"

Andalucía envía una alerta a pueblos de Huelva

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado este miércoles 29 de octubre la situación operativa 1 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía tras el aviso de nivel rojo --riesgo extremo-- activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el litoral de Huelva.

Así lo ha comunicado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, donde avisa de que "se esperan lluvias torrenciales en el entorno de Ayamonte" y pide a la población "evitar desplazamientos" y seguir las recomendaciones del 112.