Feijóo acusa a Sánchez de tener "miedo" a convocar elecciones y el presidente se escuda en las víctimas de la dana: "Hoy no es el día"

La sesión de control al Gobierno ha arrancado este miércoles con un minuto de silencio en recuerdo a las 229 víctimas de la dana del 29 de octubre del año pasado. Un aniversario que ha marcado el cara a cara de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP ha cuestionado al presidente del Gobierno si piensa "decir la verdad" este jueves en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado y, acto seguido, le ha acusado de tener "miedo" a convocar elecciones. Sánchez ha evitado responderle, escudándose en el respeto que merecen los afectados de la dana en esta fecha: "Hoy no es el día".

"Quiero empezar con un recuerdo a las víctimas de la dana. Por supuesto, a todos sus familiares y a los que lo han perdido todo. Ojalá toda la energía que se dedica a politizar esta tragedia se dedicase solo a la reconstrucción", ha empezado su intervención Feijóo. A renglón seguido, el líder de la oposición ha planteado la pregunta que estaba prevista: "Piensa decir la verdad mañana en la comisión de investigación del Senado o va a seguir haciendo de Pedro Sánchez".

Sin embargo, el presidente del Gobierno ha rechazado contestar a la cuestión: "En una democracia parlamentaria el Gobierno tiene que rendir cuentas, siempre lo he hecho, soy el presidente del Gobierno que más veces ha comparecido en las cortes generales, pero creo que hoy no es el día. Hoy es el día de las víctimas de la dana en Valencia, en Castilla-La Mancha y en Andalucía". Aferrado a este argumento, Sánchez ha puesto en valor la "solidaridad" de aquellos que fueron a ayudar a Valencia y el trabajo de los empleados públicos.

La verdad y la mentira

"Hoy no es el día. Hoy es el día para la empatía, para el recuerdo, para la memoria de las víctimas, para el compromiso con la Comunitat Valenciana y ya tendremos la ocasión de hablar de estas cuestiones y de otras muchas", ha concluido el jefe del Ejecutivo. En frente, Feijóo le ha reprochado que no tuviera esta misma actitud hace un año, cuando el Gobierno mantuvo un pleno sobre la dirección de RTVE. Además, obviando la estrategia de Sánchez, el líder del PP ha dicho que iba a seguir cumpliendo con su deber: "Y mi deber es distinguir la verdad de la mentira".

En este sentido, Feijóo ha acusado al presidente del Gobierno de haber mentido "a todos". "Señor Sánchez, miente más que su CIS y que su Televisión Española y volverá a mentir mañana en el Senado porque sabe que si dice la verdad acabará con usted. [...] Sabe una cosa, si de verdad no tuviera miedo a la calle, a los juzgados y a la verdad estaría convocando elecciones", le ha espetado el líder del PP. Sánchez no le ha respondido más.

Otros duelos

No obstante, Sánchez sí que ha respondido a las preguntas de la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, sobre la multirreincidencia y a la líder de Podemos, Ione Belarra, sobre la situación en la que se encuentra el Gobierno. Algo que ha crispado a la bancada popular. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha tachado a Sánchez de "indecente" por usar a las víctimas para no responder a la oposición. "Lo cual demuestra cómo para ustedes el dolor de las víctimas es lo de menos, lo importante es usarlas. Sánchez es un farsante y ha quedado comprobado hoy", ha sentenciado.

A las primeras críticas del PP ha hecho frente la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que ha respaldado la actitud de Sánchez reivindicando que este miércoles es el momento de que los ciudadanos "vean en los políticos una esperanza". "Creo que hay muchísimos días para hablar de la corrupción. [...] Creo que en el día de hoy tenemos que reservar el debate de esta Cámara al recuerdo de las víctimas y al compromiso de todas las administraciones para seguir trabajando", ha subrayado.

Además, PP y Vox han reprochado al Gobierno que tras un año de la dana no se haya puesto en marcha ninguna obra en Valencia para evitar los efectos de una futura riada. "El Gobierno de España no ha hecho una sola obra para que no vuelva a pasar. Si hoy hubiese una dana exactamente igual que la de hace un año, pasaría lo mismo. La inutilidad son ustedes", ha lamentado Muñoz. Una crítica en la que ha coincidido la portavoz de Vox, Pepa Millán, cuestionando qué obras hidráulicas se han realizado desde entonces.