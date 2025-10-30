Navarra
Dos detenidos en los disturbios en la Universidad de Navarra por el acto suspendido de Vito Quiles
Ante la anunciada presencia del activista en el campus, había decidido el cierre de sus edificios y la suspensión de su actividad desde las 15:00 horas
EFE
Dos personas han sido detenidas en los disturbios protagonizados este jueves en Pamplona por jóvenes contrarios al acto que había sido convocado en el campus de la Universidad de Navarra por Vito Quiles, que finalmente ha sido suspendido, han informado a EFE fuentes policiales.
La Delegación del Gobierno en Navarra, "dada la gravedad de las afirmaciones realizadas por Vito Quiles en la red social X”, ha precisado en un comunicado que "es falso" que la Policía Nacional haya señalado que no podía garantizar la seguridad del acto previsto en la Universidad en Navarra.
También es falso, añade la Delegación del Gobierno, que, como afirmaba Quiles, la Policía Nacional se haya incautado de cuchillos y navajas de personas que supuestamente iban a protestar en contra de este evento.
Por lo tanto, subraya, "Policía Nacional no ha influido en la decisión final sobre la celebración o no del acto".
La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha condenado los incidentes registrados esta tarde en Pamplona y ha hecho un llamamiento a la convivencia.
