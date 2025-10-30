Sara Fernández

Mazón anuncia una comparecencia pero descarta dimitir

Aunque su presencia parecía haberse descartado horas antes del evento, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, finalmente sí ha asistido a la cita que tenía prevista con los representantes de cooperativas agrarias que participaban en un congreso del sector. Una aparición en la que el jefe del Consell solo ha recibido abucheos cuando ha sido mencionado durante la intervención del presidente de las cooperativas, Cirilo Arnandis, siguiendo así a los insultos que Mazón recibió durante el funeral de Estado de este miércoles en la Ciutat de Les Arts i Les Ciències. Más información