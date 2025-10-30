Comisión del caso Koldo, en directo: comienza la comparecencia de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta hoy a un interrogatorio en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, una cita que puede durar hasta cinco horas, ya que está previsto que participen todos los grupos, salvo el PNV y el BNG. El PP le preguntará sobre las actividades de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, y por el uso de dinero en efectivo en el PSOE, mientras que el jefe del Ejecutivo buscará mostrar un perfil institucional.

Miguel Ángel Rodríguez Sánchez llega a la comisión Pedro Sánchez entra en la sala Clara Campoamor para comparecer ante la comisión de investigación del caso Koldo. Será el segundo presidente del Gobierno en activo que dé explicaciones en activo ante una comisión de las Cortes Generales. El primero fue José Luis Rodríguez Zapatero en diciembre de 2004, en una comisión sobre los atentados de Atocha del 11M.

Seguridad reforzada en el Senado La Policía ha reforzado la seguridad en el entorno del Palacio del Senado, mientras al interior del edificio van llegando senadores e informadores, así como los altos cargos que van a acompañar a Sánchez en su declaración. La comparecencia se celebrará en la Sala Clara Campoamor, a la que no se permite el acceso de redactores de la prensa, y se prevé que se extienda durante unas cinco horas, ya que cada grupo parlamentario dispone de 50 minutos como máximo -entre preguntas y respuestas- para interrogar a Pedro Sánchez.

Mariano Alonso Freire Génova ultima su gran baza parlamentaria contra Sánchez Si cuando Alberto Núñez Feijóo desembarcó en la política nacional, hace ya más de tres años, el Senado fue el único refugio que encontró para confrontar abiertamente con Pedro Sánchez y hacerle oposición en el ámbito parlamentario -pues no era aún diputado en el Congreso, pero sí pudo ser nombrado senador por designación del Parlamento de Galicia- este jueves, paradojas del destino, la Cámara Alta será donde el líder del Partido Popular (PP) se juegue buena parte de la legislatura, pero por persona interpuesta. La comparecencia del presidente del Gobierno en la comisión de investigación sobre los casos de corrupción que los populares han impulsado aprovechando su mayoría absoluta en la cámara de representación territorial, algo inédito en la democracia española, con la única excepción de la presencia de José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión del Congreso sobre los atentados del 11-M en el año 2004, es una oportunidad única para el PP de poner contra las cuerdas a Sánchez. (Seguir leyendo)

May Mariño Llega Pedro Sánchez al Senado El presidente del Gobierno llegó al Senado minutos antes de las nueve de la mañana para comparecer ante la comisión que investiga el denominado Caso Koldo. Fue recibido por el ministro Félix Bolaños, el secretario de Estado para las Cortes, Rafael Simancas, y el director general de relaciones institucionales de Moncloa, Iván Yustos, en el acceso principal por la Plaza de la Marina.

Iván Gil Se contestará a todo Desde Moncloa subrayan que se contestará a todo y se dará toda la información porque “no hay nada que ocultar”. Ante esta buena disposición que exhiben, cuestionan que los populares vayan a tener un tono “muy duro y muy sucio”. Los populares serán los últimos en interrogar a Sánchez, después del propio PSOE por el que tomará la palabra el senador Alfonso Gil. El primer turno lo tendrá UPN y el PNV ya ha avanzado que no participará. Tampoco lo hará el BNG, como a lo largo de toda la comisión de investigación, al entender que está siendo “instrumentalizada” por los populares y para negarse a “contribuir a este montaje político. La sesión se extenderá desde las 9:00 horas hasta cerca de las 13:00 horas, según los cálculos del grupo parlamentario socialista, puesto que cada grupo dispone de 50 minutos.

Iván Gil Acompañantes en la sala y Bolaños a distancia Sánchez acudirá escoltado por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y su asesor en el Gabinete de la Presidencia Iván Yustos, quienes se sentarán al fondo de la sala. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, también lo acompañará, aunque en su caso seguirá la comparecencia desde la sala del Gobierno habilitada en la Cámara Alta. Sin anticipar la estrategia que seguirá el jefe del Ejecutivo para evitar dar pistas, sus colaboradores apuntan que se “toreará” en función del quién y el cómo. “Hay distintos tipos de interrogatorios”, apuntan para dar más importancia al estilo que decidan seguir los populares que al senador encargado de materializarlo.

Sánchez ajustará su interrogatorio a la documentación remitida por el PSOE al Supremo Los colaboradores de Pedro Sánchez tratan de normalizar una comparecencia por la que solo ha pasado antes otro presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, lo hizo en unas circunstancias que nada tienen que ver con las actuales, al producirse en el marco de la comisión de investigación por los atentados del 11-M. Por ello, en Moncloa subrayan que el jefe del Ejecutivo asume este trance “con tranquilidad”. Como parte de “un circo del PP” con el que llevan al terreno de la “refriega política” un presunto caso de corrupción investigado también en los tribunales. No obstante, lo ha preparado a conciencia. (Seguir leyendo)

May Mariño Bolaños ya en el Senado El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya está por el Senado para acompañar al presidente en la comparecencia

Las incógnitas que Sánchez debe despejar en el Senado El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga el patrimonio de los exsecretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán, para determinar si cobraron de adjudicaciones de obra, fue determinante para que el PP citara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a declarar en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. El objetivo pasa porque, como máximo responsable del partido socialista, aclare cómo se hacían los pagos, quién podía recibir efectivo y si, para ello, la formación política disponía de una supuesta caja B. (Seguir leyendo)