Comisión del 'Caso Koldo'
El PP cree que Sánchez intenta evitar una respuesta que sea susceptible de falso testimonio
Los populares creen que las respuestas del presidente demuestran su culpabilidad
Antes de su turno de interrogatorio a Pedro Sánchez, el Partido Popular (PP) ya ha trasladado su primera valoración sobre la comparecencia en la comisión de investigación del Senado del presidente del Gobierno. Los de Alberto Núñez Feijóo ven al jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE "profundamente incómodo" y, además, "pendiente de no dar un corte [un fragmento de una declaración, en el argot periodístico] categórico que pueda justificar que el PP le lleve ante la Justicia por falso testimonio".
Los populares, con sarcasmo, aseguran que "fuera del nido de Francina Armengol hace frío para un presidente que está acostumbrado a que el árbitro de los debates reme a su favor", en referencia a la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol. Para el PP, las respuestas de Sánchez diciendo "no me consta" o "no lo recuerdo" demuestran su culpabilidad y destapan una estrategia mediante la cual "no quiere sumar nuevos delitos a su causa". El resumen que hacen en Génova, antes de que su portavoz pueda interrogar directamente a Sánchez, es que el jefe del Ejecutivo "reconoce haber cobrado en sobres, es incapaz de desmentir que conocía todo lo turbio que rodeaba a José Luis Ábalos cuando le cesó como ministro y cuando le incluyó en las listas electorales, y se permite el lujo de faltar al respeto a una de las dos cámaras de representación que conforman las Cortes Generales en nuestro país".
Para el PP, además, que Sánchez se haya hecho acompañar del ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, es una prueba "de que le preocupa lo que la Justicia pueda hacer con él". Los populares además, aseguran que el objeto de la comparecencia es que la Guardia Civil "ha puesto en el foco en el procedimiento de pagos del PSOE", un asunto, recuerdan, que está judicializado en el Tribunal Supremo.
.
Suscríbete para seguir leyendo
- El hombre que vivía desnudo en Cervantes reaparece tras abandonar la plaza por una orden de alejamiento
- Este hotel de Galicia, elegido como uno de los mejores con circuito de spa y cena de España
- Los secretos del robo a Iker Casillas: La asistenta, su marido y una "mala relación" con Sara Carbonero
- Raxoi vuelve a tropezar en la misma piedra con el parking de la plaza de Galicia
- ¿Cómo has quedado en la Carreira Pedestre? Consulta la clasificación
- Muere a los 41 años la camionera e influencer Oti Cabadas, conocida como 'CocoTruckerGirl'
- Al banquillo en Santiago una mujer por fraude en subvenciones: más de 100.000 euros para casas del mayor
- El Gobierno de Noia denuncia el cargo de 'gastos injustificables e ilegales' del grupo municipal del PP al Concello