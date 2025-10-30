El PP le pide a Sánchez que diga "alguna verdad" y el presidente acusa al senador Miranda de "Torquemada"

El senador del Partido Popular (PP), Alejo Miranda, ha planteado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si aceptaría un careo en la misma comisión del Senado en la que este jueves ha comparecido con el exministro José Luis Ábalos y con el comisionista Víctor de Aldama. "Que el señor Aldama sea su guía, demuestra su frustración", ha contestado el presidente del Gobierno en un clima de gran tensión, ya hacia el final de la sesión, que ha durado algo más de cinco horas desde que a las nueve de la mañana comenzase la comparecencia del jefe del Ejecutivo, la primera en la historia de un presidente en una comisión de investigación sobre asuntos de corrupción.

Miranda, finalmente el elegido por Génova para interrogar a Sánchez, ha comenzado su interrogatorio aludiendo a su condición de víctima del covid. "Mientras algunas personas agonizábamos en las UCIS, sus compañeros de Peugeot estaban intentando hacerse de oro", ha asegurado, a lo que Sánchez ha contestado celebrando la recuperación del senador del PP y añadiendo que "ojalá todas las administraciones apostasen por la sanidad pública y no por la privada, como en Madrid". Además, y en varias ocasiones, Sánchez ha aludido al papel del senador popular como coordinador de la construcción del Hospital Zendal en Madrid, el hospital de pandemias que impulsó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sánchez ha arremetido en más ocasiones contra Ayuso, sacando a colación incluso el caso de su novio y el procedimiento que se sigue en su contra por presuntos delitos fiscales y de falsedad documental.

En un ambiente de enorme tensión, con Sánchez denunciando con ironía la parcialidad del presidente de la comisión, el popular Eloy Suárez, Miranda le ha preguntado reiteradamente si "se avergüenza de Koldo y Ábalos", si conocía al comisionista Víctor de Aldama o incluso si sabía que su hermano vivía en Elvas, en Portugal, cerca de Badajoz, algo que a lo que Sánchez ha evitado contestar, preguntándose en voz alta si eso tenía que ver con el objeto de la comisión.

Miranda, en todo momento, le ha requerido a Sánchez que "diga alguna verdad", asegurando que no lo había hecho. El presidente le ha tildado incluso de "Torquemada". En el mismo ambiente de tensión le ha preguntado por Jéssica Rodríguez, la novia de Ábalos colocada en una empresa pública, o por si conocía de la llegada a España en el año 2020, al aeropuerto de Barajas en Madrid, de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Previamente, en respuesta a otros grupos de la comisión, el jefe del Ejecutivo negó saber en aquel momento las sanciones de la Unión Europea (UE) que pesaban sobre la número dos de Nicolás Maduro.

Begoña Gómez y Air Europa

Miranda también le ha preguntado reiteradamente si su mujer, Begoña Gómez, influyó en el rescate de Air Europa en el año 2020, algo que el presidente ha vuelto a negar, recordando que así lo dijo un informe en 2024 de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO. El senador popular ha intentado vincular esta operación con la financiación que Gómez recibió para sus actividades privadas de Wakalua, una compañía vinculada a Globalia, el holding propietario de la aerolínea, que dirigía Javier Hidalgo, quien tuvo contactos estrechos con la mujer del jefe del Ejecutivo.

En todo momento, como también previamente, el presidente ha contestado con expresiones como "no lo sé", "no me consta", "no tengo constancia" o "no recuerdo". Tanto para los asuntos mencionados como sobre si el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, medió en el rescate de otra aerolínea, en este caso Plus Ultra. Las mismas negativas del inquilino de la Moncloa ha encontrado el senador Miranda a sus preguntas sobre el caso Leire, y en concreto a si se buscó desde Ferraz información comprometedora a través de la 'fontanera' designada por Cerdán, sobre el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, o si se intentó chantajear a los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda.

Sánchez, que en varios momentos se ha quejado de que Miranda no le dejase contestar, ha negado que su mujer redactase cartas de recomendación para el empresario Juan Carlos Barrabés. Aunque la interrupción del senador del primer partido de la oposición casi no le ha dejado contestar, el presidente del Gobierno comenzaba a intentar alegar, como en muchas otras ocasiones ha hecho el Gobierno, que esas mismas declaraciones de interés, su denominación oficial, también las redactaron instituciones como el Ayuntamiento de Madrid.

Igualmente ha negado Sánchez que en 'Bancal de Rosas', el instrumento del que se sirvió para financiar su campaña a las elecciones primarias en el PSOE, hubiese habido donaciones mercantiles o superiores a los 50.000 euros. Además, en otro de los momentos más tensos del interrogatorio, el presidente ha dicho no saber si su suegro "a título individual" aportó dinero. En varias ocasiones ha recordado que el padre de Begoña Gómez ya falleció, algo que provocó incluso que Sánchez se ausentase de una reunión del Consejo Europeo en Bruselas, en la primavera del año 2024. Los portavoces de la derecha, como hizo antes del verano el propio Alberto Núñez Feijóo, han aludido a los negocios de saunas del padre de Gómez, que vinculan a la prostitución.

Alejo Miranda ha concluido mostrándole a Sánchez una foto en la que se le ve en la citada campaña de primarias junto a Ábalos, Cerdán y Koldo, instantánea que al principio de la sesión también había mostrado la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN), María Caballero.