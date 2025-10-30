Unas 200 personas piden cárcel para Mazón ante la sede del PP catalán en Barcelona

Unas 200 personas se han concentrado este miércoles por la tarde ante la sede del PP catalán, en Barcelona, para homenajear a las 229 víctimas de la dana y han pedido cárcel para el presidente valenciano Carlos Mazón por su gestión.

La concentración, convocada por la CUP, el Sepc, Arran, Endavant Barcelonès, Cos Barcelonès, Espai País Valencià y Casals i Ateneus dels Països Catalans, ha coincidido con el primer aniversario del temporal.

La protesta ha comenzado sobre las 19.00 horas ante la sede de los populares, protegida por un cordón policial de los Mossos d'Esquadra y por vallas. Poco después, hacia las 19.20, ha llegado una columna de manifestantes con una pancarta en la que se leía “Mazón criminal”.

Se han escuchado proclamas como “Ni oblit ni perdó, Mazón a la presó” y “El president a Picassent”, y se han levantado carteles con mensajes como “Els nostres morts, el vostre llegat”. Los asistentes han pedido la dimisión del presidente valenciano por su “negligencia” en la gestión de la catástrofe.

Piden responsabilidades penales

La Muixeranga de Barcelona ha levantado tres construcciones humanas, y dos de los manifestantes han lanzado pintura contra la sede del PP.

Durante el acto se ha leído un manifiesto en el que se ha reclamado la dimisión inmediata de Mazón y se han exigido responsabilidades penales: “La DANA no fue casual, fue fruto de un sistema que pone por delante los beneficios antes que la vida”, rezaba el texto.

Un joven de Paiporta ha agradecido la solidaridad ciudadana mostrada en los días posteriores al temporal, cuando muchos vecinos se movilizaron para ayudar en las tareas de limpieza y repartir material de primera necesidad.

También se ha recordado a los vecinos que todavía no han podido regresar a sus casas y se ha pedido una “reconstrucción justa” de las zonas afectadas. El acto ha concluido con un minuto de silencio en memoria de las víctimas.