Gestión de la dana
Bolaños cree que Mazón no tiene futuro político y la duda es si dimite o lo apartará el PP
EFE
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado este viernes que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, "no tiene ningún futuro político" y que la única duda es si va a dimitir, le va a apartar su partido, o si serán los valencianos los que le pongan "de patitas en la calle".
Así lo ha asegurado en una entrevista en TVE recogida por EFE, en la que ha lamentado que el PP haya hecho coincidir la comparecencia del presidente del Gobierno en la Comisión de investigación del caso Koldo en el Senado con el aniversario de la dana.
"No hay ninguna duda de que el señor Mazón no tiene ningún futuro político", ha destacado Bolaños al ser preguntado por la comparecencia que el president de la Generalitat ha anunciado para los próximos días.
La única duda -ha dicho- es si va a ser una decisión suya. "Yo estoy convencido de que también en el PP, si tenían alguna duda, el miércoles salieron de ella", ha señalado en alusión a las críticas de las víctimas a Mazón durante el funeral por el aniversario de la dana.
"La duda es si va a dimitir él, si va a ser su partido el que le aparte o si van a ser los valencianos los que le pongan de patitas en la calle. Esta es la duda, porque el que no tiene futuro es evidente", ha zanjado.
Sobre el funeral, ha indicado que quedó demostrado que la presencia en la Presidencia de la Generalitat del señor Mazón provoca dolor a las víctimas.
"Hay muchos motivos para que el señor Mazón presente su dimisión... faltó a la verdad, tuvo una actuación muy, muy negligente, pero más allá de eso, el motivo fundamental que yo añado para que este señor abandone y dé un paso a un lado es que su presencia causa dolor a las víctimas", ha subrayado Bolaños.
- Santiago elige estos dos días como sus festivos locales en 2026
- Galicia, bajo la lluvia en el Puente de Difuntos: estos serán los días más pasados por agua
- Detienen en Porto do Son a un hombre que decía ser un chamán
- Prime Video vuelve a elegir Galicia como plató de uno de sus últimos éxitos: arranca el rodaje de la segunda temporada
- Frades despide a Emérita Pernas, pionera del ocio nocturno con la discoteca 'El Vergel'
- Luis Zahera y Tamar Novas ya trabajan en un nuevo proyecto para Netflix, una especie de ‘La casa de papel’ con sello gallego
- El pleno de Santiago da un nuevo paso en el desbloqueo de la Operación Peleteiro con el rechazo del PP
- Vandalizan el mural solidario de Pontepedriña pintado a principios de este año