Congreso Futuro Iberoamericano
Felipe VI resalta la fortaleza del conocimiento compartido para el impulso de Iberoamérica
El Rey también ha reclamado "la necesidad de mantener vivo nuestro sentido de comunidad iberoamericana"
EFE
El rey Felipe VI ha resaltado este viernes, al clausurar el primer Congreso Futuro Iberoamericano, que apostar por el conocimiento compartido en la comunidad iberoamericana es la mayor fortaleza para encontrar soluciones comunes a los desafíos en el ámbito científico, educativo, cultural y tecnológico.
"Apostar por el conocimiento es nuestra mayor fortaleza", ha subrayado el Rey en sus palabras de despedida a los congresistas iberoamericanos, en la Casa de América de Madrid, después de haber asistido a los tres últimos paneles, entre ellos una conferencia sobre física cuántica impartida por el Nobel de Física francés Serge Haroche.
Una lección que ha dejado a los asistentes "boquiabiertos, con el cerebro aún dando vueltas", según ha bromeado el rey, antes de expresar un mensaje de "apoyo y esperanza" a los afectados por el huracán Melissa y de desear "los mayores éxitos" en próximas ediciones al Congreso Futuro Iberoamericano, que nace con "decidida vocación de permanencia".
Este nuevo espacio de diálogo iberoamericano, ha añadido, "pone el foco en los grandes temas que nos afectan como sociedades", como la inteligencia artificial, la digitalización y la sostenibilidad.
"Temas que nos invitan a reflexionar sobre cómo la ciencia y la cultura pueden contribuir no solo al progreso, sino a que este sea más humano, con los valores humanistas, las libertades y los derechos humanos como referencia", ha apuntado.
El Rey también ha reclamado "la necesidad de mantener vivo nuestro sentido de comunidad iberoamericana".
Así, ha sostenido que el Congreso Futuro Iberoamericano "quiere ser un espacio de promoción del conocimiento y de impulso del pensamiento compartido, donde la ciencia, la educación, la cultura y la tecnología dialoguen entre sí para ofrecer soluciones comunes".
