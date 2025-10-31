Tribunales
La jueza de la dana pide a la periodista que comió con Mazón el tique del aparcamiento
Laura Ballester
València
La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, a instancias de una acusación particular, requiere a la periodista que comió con el presidente de la Generalitat el 29 de octubre de 2024 para que aporte, en su declaración testifical prevista para el próximo lunes, el tique del aparcamiento donde ella tenía el coche ese día (detalle desvelado por Levante-EMV), así como cualquier otro elemento documental que acredite el periodo en el que la testigo permaneció con el jefe del Consell ese día. En esta resolución la juez deniega en cambio volver a citar a declarar a la exconsellera investigada, tal como solicitaba el abogado que logró la citación de Maribel Vilaplana.
