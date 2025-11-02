Feijóo y Mazón hablarán este domingo sobre la crisis abierta en la Comunidad Valenciana

Las incógnitas sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana parece que empiezan a despejarse tras 24 horas críticas para el president. Las presiones a Génova de los dirigentes populares valencianos para dar salida a una "situación insostenible" ha provocado ya la primera reacción. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hablará este domingo con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para analizar la situación política y su posible desenlace. Así lo ha anunciado este domingo la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en declaraciones a los medios de comunicación en Logroño.

El contexto político

"Hoy, el presidente Feijóo y Carlos Mazón mantendrán una conversación sobre el contexto político de la Comunidad Valenciana", ha dicho Gamarra en medio del debate interno abierto en el PP sobre el futuro de Mazón al frente del partido en la región. Ante los medios de comunicación, Gamarra ha indicado que en esa conversación se analizará el contexto político de la Comunitat Valenciana y se abordarán "las necesidades de esta región y de las que tiene en la actualidad el PP valenciano".

"En las próximas horas"

Gamarra ha afirmado que es lo único que puede comentar sobre esa conversación, que se producirá "en las próximas horas". "Si hubiera algo de lo que informar, se informará a la sociedad española y a la opinión pública". Lo cierto es que todas las hipótesis posibles siguen abiertas hasta el momento en que se pronuncie o bien Feijóo o Mazón, una vez pactada la salida para el barón valenciano. Aunque la dimisión y un avance electoral parecían ganar fuerza el sábado tampoco es descartable que se acabe invistiendo a Juanfran Pérez Llorca, mano derecha de Mazón y número dos en las Corts. O incluso a María José Catalá.

El funeral de Estado como detonante

El nombre de Vicent Mompó, presidente de la Diputación de València, es otro de los que ha tomado fuerza desde el pasado viernes como uno de los puntales a tener en cuenta para pilotar el partido. Esos los escenarios a los que se ha visto abocado el presidente de la Generalitat tras el funeral de Estado del pasado miércoles, que marcó un punto de inflexión. A la reunión mantenida el viernes por los barones del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Vicent Mompó, Marta Barrachina y Toni Pérez, se suma el claro distanciamiento de Génova en las últimas cuarenta y ocho horas.

"La dimisión es una decisión personal", vinieron a coincidir el viernes Esther Múñoz, portavoz del PP en el Congreso y Miguel Tellado, secretario general de los populares. Lo cierto es que la presión se ha trasladado a Feijóo en estos últimos dos días.