Tensión entre Génova y el PP valenciano: Feijóo ve a Catalá como la clave para renovar el partido en la Comunitat Valenciana
El PP valenciano quería imponer la opción de Vicente Mompó como candidato a presidir la Generalitat Valenciana en caso de que Carlos Mazón diera un paso atrás.
José Luis García Nieves
Tensa conversación en las últimas horas entre la dirección nacional del PP y la provincial de Valencia. No ha caído bien en Génova el movimiento del PP valenciano para exigir voz y promover la opción de Vicente Mompó como candidato a presidir la Generalitat Valenciana en caso de que Carlos Mazón de un paso atrás. Es lo que trasladó el equipo de Miguel Tellado, según afirman fuentes populares a este diario.
De esta manera, la dirección nacional del partido estaría más en la línea de apostar por María José Catalá, actual alcaldesa de València, como candidata a la presidencia de la Generalitat. Desde Génova, prefieres ese perfil de mujer joven para un momento que consideran "clave para el partido marcado por la renovación".
Por su parte, los dirigentes provinciales de la Comunitat Valenciana contraponen que ese paso a favor de Catalá puede suponer poner en riesgo el Ayuntamiento de València y la diputación provincial. A esta hora, no hay acuerdo entre las dos partes. Y estas diferentes opiniones serían las que está sopesando Feijóo antes de conversar con Carlos Mazón.
Posibles elecciones el 18 de enero
En círculos conservadores ya se hablaba esta tarde incluso de fechas en caso de que se convoquen elecciones anticipadas: el 18 de enero. Según las mismas voces, Núñez Feijóo no descarta la opción aunque sigue sobre la mesa la posibilidad de que Juan Francisco Pérez Llorca sea el próximo presidente con carácter interino.
