Gobierno
En directo | Comparece Ángel Víctor Torres tras las últimas revelaciones del caso Koldo
El informe de la UCO señala que Koldo consiguió que el entonces presidente de Canarias se encargara directamente de reclamar pagos pendientes de su Gobierno a una empresa de Víctor de Aldama por contratos de material sanitario en plena pandemia
Redacción
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, comparece ante los medios de comunicación tras las últimas revelaciones del caso Koldo. El informe de la UCO señala que Koldo consiguió que el entonces presidente de Canarias y ahora ministro se encargara directamente de reclamar pagos pendientes de su Gobierno a una empresa de Víctor de Aldama por contratos de material sanitario en plena pandemia.
La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha restado importancia a las filtraciones que se van conociendo, al señalar que en ellas "queda absolutamente claro y demostrada la falsedad" de las acusaciones contra el titular de Política Territorial. "Conforme van avanzando todos los procesos judiciales, se va conociendo la verdad y, por tanto, se descarta completamente cualquier implicación del ministro Torres", ha añadido.
- El Bono Activa Comercio de la Xunta vuelve esta semana
- Subastan dos locales en Área Central de un fondo luxemburgués con bienes en Santiago
- Caótica mañana en la AG-56: un coche es pasto de las llamas y otros seis chocan entre sí
- Raxoi explicará a los vecinos las nuevas restricciones en la zona vieja que ‘vetan’ negocios turísticos
- Nueva apertura en la ‘milla de oro’ de Santiago: abre una juguetería en Montero Ríos
- Tras los pasos de Ribadavia: este pueblo gallego compite por las luces navideñas de Ferrero Rocher
- El recorte de vuelos en Lavacolla ya afecta al nivel de ocupación de la hostelería en Santiago
- Primera tesis sobre Camilo José Cela de la USC:«Era muy minucioso en su trabajo»