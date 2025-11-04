Feijóo y Abascal resetean su relación para cerrar la crisis en Valencia

La relación entre el Partido Popular (PP) y Vox siguen sin transitar por su mejor momento, después de un turbulento otoño marcado en los mentideros de la política nacional por el crecimiento exponencial de los segundos en las encuestas (y la especulación incluso sobre un posible sorpasso en la derecha en algunos enclaves) y el pronunciado giro discursivo de los segundos en materia migratoria. Lo segundo puede que no desligado por completo de lo primero, y en cualquier caso algo que ha irritado notablemente a un Santiago Abascal que considera usurpado su discurso de siempre en la materia, hasta ahora casi una marca distintiva de su formación dentro del mercado electoral.

Las desavenencias también han llegado por el abierto desacuerdo en varias de las comunidades autónomas donde el concurso de la extrema derecha es imprescindible si los populares quieren gobernar, primero, y hacerlo con cierta estabilidad, después. Extremadura, donde no en vano la presidenta autonómica, la popular María Guardiola, ya ha convocado elecciones anticipadas para el próximo 21 de diciembre, y Aragón, donde como publicó El Periódico de Aragón, del Grupo Prensa Ibérica, la ruptura del presidente Jorge Azcón con Abascal ha sido total, y eso es decir mucho en dos personas que se conocen desde hace décadas, cuando ambos militaban en Nuevas Generaciones, las juventudes del PP.

En ese contexto es cuando llegó este martes, al día siguiente de la sonada dimisión del presidente valenciano, Carlos Mazón, la primera conversación en mucho tiempo entre Alberto Núñez Feijóo y Abascal. Esta vez no hubo tensión, ni cajas destempladas, como la última ocasión en que se vieron mano a mano el pasado mes de junio, en el despacho que como líder de la oposición tiene Feijóo en la primera planta del Palacio del Congreso. Allí ambos discutieron, incluso, y en términos duros, sobre la especie que el PP ha hecho correr en los últimos tiempos de que el ministro de Presidencia y Justicia, el socialista Félix Bolaños, habría abierto una vía de comunicación fluida con la mano derecha de Abascal, y uno de los principales arquitectos de la estrategia de Vox, Kiko Méndez-Monasterio. Algo que Abascal le retó a Feijóo a demostrar en privado y que Vox niega tajantemente.

Ahora, ambos han aceptado resetear sus relaciones con una primera conversación casi de tanteo, por teléfono, y que según trasladan desde Génova se produjo de manera "cordial" y con "buen tono". La llamada fue casi, como suele decirse en estos casos con cierto sarcasmo, para ponerse de acuerdo en ponerse de acuerdo. Pero dados los antecedentes y el clima reinante ya se considera mucho, incluso un importante paso. Como resultado de la misma, el PP y Vox, que coinciden en la necesidad de dar estabilidad a una comunidad autónoma que vive aún un "complejo y doloroso proceso de reconstrucción tras las riadas del año pasado", como explican fuentes de los populares, se ponen ya manos a la obra para forjar el nuevo Gobierno valenciano. Aseguran que no hablaron de nombres, pero el curso de la relación en la Comunidad Valenciana entre el PP y Vox y la limitación que estipula el Estatuto autonómico de que el presidente del Gobierno regional tenga que ser elegido entre los diputados de las Cortes dejan muy pocas opciones. Y la primera de ellas, como ya no es un secreto para nadie, es la del secretario general del PP valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, descartada ya por Génova la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

El tercer nombre que había circulado, el del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, no tiene acta de parlamentario autonómico, a diferencia de sus dos compañeros de formación. Hubiera sido una opción en caso de haber convocado Mazón elecciones, pero de momento es una posibilidad que queda en barbecho, sin descartarse en el futuro.

Presupuestos ya pactados

Fuentes de la cúpula de Vox aseguraban ya desde el fin de semana, antes del anuncio formal de Mazón, que con independencia del nombre del sustituto exigirán "nuestras condiciones", y añaden que "como ocurrió en Extremadura". Un precedente que no es precisamente tranquilizador para el PP. A favor de los populares, en cambio, juega el hecho de que en la Comunidad Valenciana ya hay unos presupuestos, pactados con Vox y no en condiciones precisamente poco ventajosas para la formación derechista. Mazón, casi adelantándose al giro de Feijóo en septiembre, endureció su perfil en inmigración y sobre los menores migrantes (el motivo de la salida de Vox de los ejecutivos autonómicos, incluido el suyo) señaló taxativamente que "no admitiremos repartos de inmigración ilegal. Nuestros centros están saturados"; y en materia ecológica se acercó igualmente a Abascal, que le felicitó por la rectificación de sus postulados, arremetiendo contra el pacto verde comunitario, del que curiosamente forma parte el Partido Popular Europeo (PPE).

Las direcciones de ambas formaciones en la Comunidad Valenciana, donde las relaciones han sido siempre mejores que las muy enturbiadas entre Génova y Bambú, la calle del norte de Madrid donde se ubica la sede de Vox, comenzarán a desbrozar el camino para que Mazón tenga un sustituto y la región un nuevo gobierno, pero siempre bajo la supervisión y la última palabra de las direcciones nacionales. O lo que es lo mismo, de Feijóo y Abascal, que al menos ya hablan de nuevo.