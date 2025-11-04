Feijóo y Abascal recuperan la comunicación para negociar el sucesor de Mazón

Los líderes del Partido Popular (PP) y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, retomaron este martes la comunicación tras un otoño de duro enfrentamiento entre ambas formaciones. Según fuentes de Génova, ambos conversaron de manera telefónica en un clima “cordial y de buen tono” sobre el contexto político de la Comunidad Valenciana y la necesidad de un acuerdo entre ambas formaciones para la elección de quién será el relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. "Ambos coincidieron en la necesidad de dar estabilidad a un territorio que sigue inmerso en un complejo y doloroso proceso de reconstrucción tras las riadas del pasado año", según fuentes del PP.

Dichas fuentes señalan que "PPCV y VOX iniciarán los contactos para alcanzar un acuerdo de cara a una nueva investidura, consecuente con los acuerdos suscritos en mayo entre ambos partidos para la aprobación de los presupuestos vigentes. La dirección nacional del PP hará seguimiento de esas conversaciones".

Según trasladan desde Génova, "en la llamada de hoy, cordial y en buen tono, no se han puesto nombres sobre la mesa de cara a una nueva investidura". Aunque todo apunta a que el número dos de Mazón en el PP valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, podría ser el elegido, dada su buena sintonía con Vox en la Comunidad Valencia y al ser diputado en las Cortes, requisito que exige el Estatuto de esa comunidad para poder ser investido presidente. El otro nombre que se barajaba, el de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, aparece ya descartado incluso por Génova.

Un socio imprescindible

El concurso de Vox, el cuarto partido en las Cortes con 13 escaños, es fundamental para completar los 40 asientos en la cámara autonómica con los que Mazón ganó las elecciones en 2023 al entonces presidente socialista, Ximo Puig, pero sin alcanzar la mayoría absoluta. Tras los comicios autonómicos y municipales de mayo de aquel año el PP valenciano fue el primero en apresurarse a firmar un acuerdo de coalición con Vox, que hizo vicepresidente a Vicente Barreda, hasta que Abascal decidió romper un año después todos los gobiernos de coalición por su desacuerdo con el reparto de los menores migrantes llegados a Canarias entre otras regiones de España.

Tras la dana del año pasado y los más de doscientos muertos que provocó, de nuevo Mazón fue el primero que logró cerrar un acuerdo con Vox, en este caso para aprobar los Presupuestos, en un clima de distanciamiento en otras comunidades que, por ejemplo, ha provocado el adelanto electoral en Extremadura para el próximo 21 de diciembre. Ahora se trata de reconstruir esa entente para investir a un nuevo presidente y llevar la legislatura hasta su término natural en el año 2027. En caso contrario, se produciría un adelanto electoral para el próximo mes de abril.

Además del referido clima de enfrentamiento entre los dos partidos de la derecha desde septiembre, entre otras cosas por el giro en materia migratoria de los populares, que Vox considera una copia de sus postulados de siempre, la propia dimisión de Mazón este lunes provocó también el enfrentamiento. Tanto en las redes sociales como en una declaración ante los medios el mismo lunes en Plasencia, dentro ya de la precampaña en Extremadura, Abascal arremetió duramente contra Feijóo, al que culpó de darle un "balón de oxígeno" a Pedro Sánchez en una de las peores semanas para el Gobierno, con el inicio en el Tribunal Supremo (TS) del juicio por presunta revelación de secretos contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y por otras cuestiones como el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Abascal acusó también al PP de abordar las negociaciones como un trágala. "Son lentejas, las tomas o las dejas", afirmó al respecto, tirando de refranero.