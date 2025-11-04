Los mensajes intervenidos por la UCO muestran que Torres recurrió a Ábalos para superar el rechazo de Sanidad a las PCR de Aldama

Los mensajes intervenidos por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil muestran que el hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, recurrió a José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García para tratar de superar el rechazo del entonces ministro de Sanidad Salvador Illa a las PCR que promovía el comisionista Víctor de Aldama: "Me pide Illa una semana para lo de los antígenos. Se lo doy. Y ahora poniendo pegas. Yo no puedo retrasar más esa decisión. Lo llamaré en media hora pero si no se resuelve tendrá que intervenir Ábalos o Pedro [Sánchez]", escribió el entonces presidente de Canarias a Koldo García, quién pidió que llamara a su jefe, Ábalos, antes de recurrir al presidente del Gobierno.

"Pregúntale a José Luis [Ábalos] si le parece que le caiga a Pedro [Sánchez] como opción desesperada", prosigue el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, quien después lamenta: "Me han dejado a los pies de los caballos, porque Illa se comprometió conmigo, yo por él con mis socios y agentes y al final Illa me falló. Firmaré el decreto y ya veremos qué pasa. No me dejan otra opción. Mis técnicos lo avalan y lo han firmado, e Illa tiene el documento", prosigue Torres, que después agradece a Koldo García sus gestiones: "Pero tú y José Luis me han echado una mano: solo agradecimiento".

El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la inauguración de las II Jornadas sobre controles oficiales en tráfico internacional de mercancías en Vigo / Adrián Irago - Europa Press

"Espero que no monten una bronca con el decreto: no tengo otra salida y lo haré pacíficamente, dejando bien al gobierno central que tiene otro criterio, respetable por supuesto", indica después Torres en sus mensajes dirigidos a Koldo García.

¡No hay puta manera con Illa!

Sin embargo, los mensajes evidencian que no logró su objetivo, pues de forma literal escribe "¡No hay puta manera con Illa! Le he pedido un jodido mes de prueba sólo y ni así. ¡Quiere el enfrentamiento y mañana lo tendrá! Yo no puedo llevar a la ruina a Canarias", escribió el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que en diciembre de 2020, en plena pandemia, era el presidente del Gobierno canario.

Ante esta situación, Torres se plantea "intentar tener una última reunión con Pedro, José Luis e Illa. ¿Que te parece?", preguntó a Koldo García, a quien reclamó su ayuda: "Le envío entonces un mensaje a Pedro para vernos 10 minutos mañana los cuatro: Illa, Pedro, José Luis y yo. Y que José Luis eche una mano para tener esa reunión. ¿Cuento con ello?". Sin embargo, un mensaje posterior evidencia que tras viajar desde Canarias a Madrid no contactó con el presidente del Gobierno: "Ya en Madrid. No le mandé mensaje a Pedro".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado / Eduardo Parra - Europa Press

En el sumario del caso Ábalos se incluye también un audio en el que Koldo García informa a Torres de que la empresa Megalab, que la UCO vincula con el comisionista Víctor de Aldama, podría suministrar a Canarias de test PCR. Pero su puesta en marcha en las islas contó con la negativa del entonces ministro de Sanidad, ahora presidente catalán, Salvador Illa. Y esta negativa llevó a la indignación a Torres, quien se dirigió a Koldo para evidenciar su malestar con el entonces ministro de Sanidad: "Pero va a hacer que todo Dios vaya contra el gobierno central. ¡¡Todo Dios!!!. La verdad es que dan putas ganas de tirar la toalla, y estoy al límite..", escribió el ministro.

"Solo me queda Pedro"

En ese momento, Torres pregunta a Koldo García por Ábalos, para después decirle: "Solo me queda Pedro. Lo intentaré pero si esto no sale por el capricho de un compañero, Illa, me bajo. No aguanto más. Presentaré el recurso y buscaré la manera de apartarme. Tengo una tremenda fortaleza pero no peleo contra muros. Disculpa [que] me desahogue. Me eligieron para defender Canarias y nací y moriré socialista", completó.

En otro mensaje vuelva a cargar con el exministro de Sanidad: "Pero si se quiere yo sea un Page, un Lambán, o un tocahuevos pués será por tíos como Illa. Pedro siempre tendrá y José Luis mi lealtad pero debe de ser un niño hace décadas.. ¡Y tú me ayudas en todo!", concluyó Torres.