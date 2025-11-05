Juan Lobato reconoce ante el tribunal sus dudas sobre el "origen legítimo" del documento en el que el novio de Ayuso admitía dos delitos

El exlíder de los socialistas madrileños Juan Lobato ha declarado este miércoles, durante la tercera jornada del juicio contra el fiscal general, sobre las dudas que albergaba sobre el correo electrónico que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, que le hizo llegar la entonces asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera. Ha asegurado que él quería utilizarlo, porque tenía "relevancia política", pero si su origen estaba acreditado. "Si no está acreditado el origen es mejor no utilizarlo", ha señalado.

El senador Juan Lobato aseguró que no recibía "instrucciones u órdenes" ni del entonces secretario de Comunicación Francesc Vallès ni del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, más allá de algún consejo o recomendación puntual derl primero. Aseguró que cuando Pilar Sánchez Acera, entonces jefa de gabinete de Óscar López, que lo era del presidente del Gobierno, le facilitó el pantallazo, tuvo "prudencia" y entendió que "no era prudente esa vía de actuación".

No obstante, consideraba que el documento "tenía relevancia política", porque "desvelaba una mentira de la presidenta Ayuso", que el día anterior había dado una rueda de prensa en defensa de su pareja en el que había llegado a decir que Hacienda le debía 600.000 euros, que fue lo que entregó para tratar de evitar el juicio por el fraude fiscal de 350.000 euros del que se le acusa.

La insistencia con la que el abogado de González Amador le interrogaba llevó al presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, a llamar la atención al abogado de la pareja del novio de Isabel Díaz Ayuso, para recordarle que la parte relativa a supuestas instrucciones de Moncloa para realizar la filtración que se atribuye al fiscal general quedó fuera del procedimiento por la Sala de lo Penal, pese a que el instructor, Ángel Hurtado, lo entendió en ese sentido, pero sin desarrollar la idea.

Lobato aseguró que "intentó reiteradamente saber de dónde salía el documento" sin éxito y que fueron sus dudas sobre el origen del documento, las que le llevaron a preguntar a Sánchez Acera por él y decir que, al no haber sido publicado antes por ningún medio, se podía pensar que procedía de la Fiscalía, extremo por el que le preguntó directamente la defensa de Álvaro García Ortiz.

El 14 de marzo de 2024 Pilar Sánchez Acera le mandó un pantallazo con el correo electrónico del abogado del novio de Ayuso, seguido del mensaje "cuidado con los datos personales", llega al móvil de Lobato a las 8.29 de la mañana, antes de que éste interviniera en un cara a cara con Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid; y el primer medio que saca a la luz el documento completo es El Plural a las 9.06. El que fuera portavoz del PSOE fue citado en el Tribunal Supremo después de que trascendiera en prensa que había acudido a un notario tras la apertura de la causa contra el fiscal general, para dar fe de los correos que intercambió sobre este asunto con la que fuera asesora en Moncloa del que fuera entonces jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y actual ministro Óscar López.

Por su parte, la citación como testigo en la causa contra el fiscal general de la actual secretaria de Organización del PSOE en Madrid, Pilar Sánchez Acera, --y en el momento de los hechos jefa de Gabinete de Óscar López en Moncloa-- tuvo que ver con el envío por WhatsApp que hizo al entonces líder de los socialistas en Madrid, Juan Lobato --según éste acreditó ante el notario-- de un documento en forma de carta en el que la defensa del González Amador ofrecía el pacto a Fiscalía para evitar llegar a juicio por defraudar a Hacienda. La clave es que lo hizo antes de que el contenido del documento fuera publicado de forma íntegra por la prensa.

En su declaración ante el instructor de la causa, Ángel Hurtado, la asesora puntualizó que dicho documento le llegó a través de periodistas que suelen cubrir la información de la Comunidad de Madrid --aunque no recordaba quién expresamente-- no tenía formato de e-mail e incluso la disposición de los párrafos es diferente al correo electrónico que se publicó en algunos medios y del que se investiga si tuvo su origen en una filtración de la Fiscalía.