Sara Fernández

Lobato dice que nunca supo el origen del pantallazo que le envió un alto cargo de Moncloa

Ni el exlíder de los socialistas madrileños Juan Lobato ni la excargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera han podido aportar nada nuevo sobre el origen del pantallazo que esta remitió al primero el 14 de marzo de 2024 con el correo electrónico en el que el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, admitía la comisión de dos delitos fiscales. El senador señaló que cuando la ahora 'número dos' del PSOE de Madrid se lo envió, antes de que se publicara por ningún medio, consideró que, aunque tenía "relevancia política", "si no está acreditado, es mejor no utilizarlo". Sánchez Acera, por su parte, insistió, como en instrucción, en que le llegó por medios de comunicación. Más información