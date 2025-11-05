Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

21D: elecciones en Extremadura

El presidente Pedro Sánchez inicia la precampaña electoral de Extremadura en Mérida

Primer acto de precampaña electoral del Partido Socialista de Extremadura con la presencia del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El acto se desarrolla en el hotel Las Lomas de Mérida

Pedro Sánchez, en 2024, durante el XIV Congreso del PSOE de Extremadura.

Pedro Sánchez, en 2024, durante el XIV Congreso del PSOE de Extremadura. / EL PERIÓDICO

Rocío Entonado Arias

Laura Alcázar

Lola Luceño Barrantes

A un mes vista del inicio oficial de la campaña electoral en Extremadura, los partidos políticos engrasan la maquinaria y el PSOE celebra un acto político con presencia del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de los socialistas extremeños y candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. También participan la vicesecretaria general de Juventudes Socialistas de Extremadura, Laura Iglesias Cano, secretario general del PSOE de Mérida y alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, y la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez.

El evento preelectoral arranca a las 18.00 horas en el hotel Las Lomas de Mérida.

