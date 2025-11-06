Detenido el presunto financiador de Alvise por una cuenta en Singapur en la que recibió 29 millones

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este jueves al empresario Álvaro Romillo, que admitió haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, al descubrirse una cuenta en Singapur que recibió más de 29 millones de euros de dos empresas vinculadas a él.

Romillo ha sido arrestado este jueves en el centro de Madrid por orden del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que le investiga por una supuesta estafa piramidal con criptomonedas a través del chiringuito financiero Madeira Invest, según informan a EFE fuentes jurídicas.

El magistrado ha levantado este jueves el secreto de sumario de esta causa, en la que recientemente han llegado informes de la UCO y de la Agencia Tributaria. Uno de ellos apunta a esos más de 29 millones de euros hallados en Singapur.

Según el auto en el que el juez ordena el arresto, al que ha tenido acceso EFE, la Policía de Singapur informó que entre el 15 de julio y el 29 de agosto de 2024, una cuenta de Alipay Merchant Services Pte Ltd, que tiene como titular la sociedad Lemus Trading (HK) Limited, registrada en Hong Kong, "recibió más de 29 millones de euros procedentes de dos empresas portuguesas", Maidentok LDA y Sabrosso LDA.

"La Policía de Singapur ha comprobado que las empresas que han realizado las transferencias pertenecen a dos ciudadanos españoles", Álvaro y Domingo Romillo.

El magistrado añade que los informes recibidos "ponen en evidencia la existencia de sólidos indicios racionales de criminalidad" de que Álvaro Romillo, "aprovechando su popularidad en redes sociales", desarrolló un "negocio fraudulento de captación masiva de fondos que eran desviados a su propio patrimonio personal".

Lo hizo, presuntamente, entre enero de 2023 y septiembre de 2024, "a través de la plataforma digital Madeira Club Invest, que se promocionaba en internet como 'un club privado de inversión', cuyo objetivo es 'obtener rentabilidades mínimas de un 20% anual', movido por un ánimo de enriquecimiento ilícito".

Gran parte de las cantidades recibidas, añade el magistrado, eran ingresadas por los denunciantes en una cuenta bancaria de la mercantil portuguesa Sabrosso LDA, que es una de las que transfirió el dinero hallado en la cuenta de Singapur.

Considera el juez que "estos hechos podrían ser constitutivos de un delito continuado, con notoria gravedad y perjuicio causado a una generalidad de personas, de estafa cualificada por la especial gravedad".

Explica que "la gravedad de los hechos y penas" que comportan, unido a "la disposición de grandes cantidades dinerarias en el extranjero" por Álvaro Romillo y "la contundencia de las evidencias de que este lideró su comisión" invitan a pensar que pueda no comparecer a su citación mañana, viernes, y "trate de evadirse al extranjero".

Por ello, ha ordenado este jueves su "inmediata detención" para "asegurar su comparecencia" y "prevenir una eventual sustracción a la acción de la Justicia".

El juez instructor aprecia en esta causa posibles delitos de estafa agravada, blanqueo y organización criminal, con un perjuicio denunciado por las acusaciones que supera los 11 millones de euros pero que podría rebasar los 300, y un número de afectados que ronda los 30.000.