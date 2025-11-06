Estrasburgo declara que no se violaron los derechos de Junqueras, de Sànchez o Turull por el 'procés'

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) consideró necesario estudiar las quejas que por supuestas vulneraciones derechos presentaron varios de los condenados por el 'procés' por su ingreso en prisión preventiva durante la intrucción. La sentencia, hecha pública en Estrasburgo este jueves, descarta que se haya producido violación alguna del Convenio Europeo de Derechos Humanos por el Tribunal Supremo español en relación con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, o el secretario general de Junts, Jordi Turull, y su antecesor, Jordi Sànchez.

El TEDH, que unió las distintas demandas para resolverlas en un único procedimiento, declara que con "las pruebas obrantes en su poder" y, "en particular, el razonamiento adoptado por los tribunales nacionales en sus resoluciones, considera que los demandantes no han logrado demostrar de manera convincente la existencia de un objetivo oculto contra ellos".

"La situación, a lo largo del procedimiento judicial en cuestión, de los partidos políticos a los que pertenecían los demandantes también respalda esta interpretación: en efecto, no solo no se restringieron las actividades de dichos partidos, sino que pudieron presentar sus listas en las elecciones del 21 de diciembre de 2017 y, tras la votación, la coalición entre las diversas fuerzas independentistas propuso varios candidatos a la presidencia de la Generalitat (entre ellos, el primero y el segundo demandantes, que se encontraban en prisión preventiva en el momento de su nominación). Además, el 14 de mayo de 2018, el candidato del partido Junts per Catalunya, Joaquim Torra, tomó posesión como presidente de la Generalitat".

El tribunal sostiene que "los diversos elementos invocados por los solicitantes, tomados por separado o combinados, no forman un todo suficientemente homogéneo para que pueda considerar que su detención preventiva perseguía un propósito no previsto en el Convenio". De ahí que descarte violación de los artículos 3 (derecho a elecciones libres) 5 y 4 (derecho a la libertad y seguridad) del Convenio Europeo.

La sentencia declara que "las autoridades nacionales habían ponderado los diversos intereses en juego de una manera que no podía calificarse de arbitraria y sin interferir con la libre expresión de la opinión pública". De tal forma que la prisión preventiva de los solicitantes, la denegación de sus solicitudes de libertad provisional y la suspensión del primer solicitante de su cargo como miembro del Parlament —una vez que la acusación fue firme— no fueron incompatibles con la esencia misma de su derecho", a ser elegidos y a ocupar un escaño en la Cámara catalana.

La sentencia también declara que "las pruebas presentadas no sustentan la conclusión de que la orden de prisión preventiva del 23 de marzo de 2018", dictada contra uno de ellos, "hubiera sido arbitraria y tuviera como único fin impedirle asumir el cargo de Presidente de la Generalitat". También descarta que "el tiempo empleado en la tramitación de su recurso de amparo" por Tribunal Constitucional haya supuesto "una vulneración de su derecho a una decisión rápida sobre la legalidad de su detención".