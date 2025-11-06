El PP citará por cuarta vez a Torres en la comisión Koldo tras el último informe de la UCO

"Ha mentido y deberá repetir". Con esa clara frase la portavoz del Partido Popular (PP) en el Senado, Alicia García, anunció este jueves en una solemne comparecencia en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Alta que su grupo, que ostenta mayoría absoluta, volverá a llamar a declarar a la comisión de investigación sobre los escándalos de corrupción que salpican al PSOE, por cuarta vez, al ministro de Política Territorial y ex presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Se trata de la misma comisión en la que la semana pasada compareció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Todo tras la publicación esta semana del informe sobre su relación con la trama del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y Koldo García, el íntimo colaborador del ministro, elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que la portavoz García calificó de "demoledor", pese a las explicaciones dadas por Torres asegurando que no hay nada delictivo en el mismo, lo que incluso ha llevado al Gobierno a pedir al PP que pida disculpas al ministro.

Torres ya compareció en la comisión Koldo del Senado el 28 de noviembre de 2024 y el 21 de enero y 6 de marzo de este año, en las comparecencias número 40, 45 y 54, respectivamente, de las 92 celebradas hasta ahora. En la del 6 de marzo, el ministro mostró una fotocopia del único Whatsapp que le envió De Aldama en 2020, al que, aseguró, nunca contestó, y en una rueda de prensa este martes el ministro subrayó que el nuevo informe de la UCO deja en evidencia que solo existió ese mensaje. García, en cambio, sostiene que Torres ha mentido sobre su relación con el comisionista de la trama y aduce para ello que ocultó que habría cenado con él. "Es un mentiroso compulsivo", aseguró sobre el titular de la cartera de Política Territorial y Memoria Democrática.

Lo cierto es que el ministro, como él mismo explicó, sí que realizó gestiones en favor de la empresa de Aldama, Soluciones de Gestión, a instancias de Koldo, para que se reparasen unos impagos de la administración insular, algo que según dijo Torres en la rueda de prensa de esta misma semana, era su obligación. Igualmente, y en esa línea previsiblemente insistirá en su cuarta comparecencia ante la comisión de investigación en la Cámara Alta, Torres afirmó que no hay, en el informe de la UCO, nada de lo que se había especulado en los últimos meses que podía contener, fundamentalmente cobro de mordidas o cuestiones relativas a "señoritas", como sí hay en fase indiciaria en los casos de Ábalos, imputado en el Tribunal Supremo (TS), y de Cerdán, en prisión preventiva desde el pasado verano.

Noticia en elaboración.