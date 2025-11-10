Hospital Central Universitario de Asturias
Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el hospital
La Delegada del Gobierno lleva desde el sábado en el centro sanitario donde la previsión es que permanezca algunos días
Vicente Montes
La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, se encuentra ingresada en el Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA) desde el pasado sábado, según aseguraron fuentes próximas al PSOE asturiano.
El ingreso se ha producido tras sufrir la Delegada una indisposición y la previsión es que se prolongue varios días, mientras se realizan pruebas médicas, aunque no hay por el momento un horizonte para que reciba el alta médica. Este hecho ha motivado la suspensión de la agenda de Adriana Lastra.
El presidente del Principado, Adrián barbón, publicó un mensaje en sus redes sociales para expresarle su apoyo y cariño: "Estoy seguro que pronto estará bien y podrá volver a casa con su marido e hijos".
En medios próximos a la FSA se confía en la pronta reincorporación de la Delegada del Gobierno a sus tareas, aunque la fecha estará sujeta a la evolución médica y al resultado de las pruebas que se le practican.
Suscríbete para seguir leyendo
- La futura apertura de un Starbucks en el local del emblemático Alameda enciende las redes
- Muere el empresario Emilio Bouzas Cajuso, muy conocido en el Ensanche de Santiago
- Crónica social compostelana | El Secreto de San Lázaro: desayunos, vinos y cócteles con alma compostelana
- Premios Gallegos del Año 2025
- Narcopiso de Fontiñas: cómo el trapicheo esquiva la seguridad privada de los vecinos
- El Obradoiro arrasa con una victoria de equipo grande
- Llega a Santiago el equipo multidisciplinar que instalará el ciclotrón en el Centro de Protonterapia de Galicia
- Un fin de semana cargado de eventos dispara la ocupación hotelera en Santiago