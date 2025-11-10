La magistrada del 'caso David Sánchez' aspira a ser jueza decana de Badajoz

Beatriz Biedma, la magistrada instructora del conocido como ‘caso David Sánchez’, aspira a ser la jueza decana de Badajoz. La suya es, de momento, la única candidatura presentada para ocupar este cargo, aunque el plazo está abierto hasta un día antes de las elecciones, que están convocadas para el próximo 19 de noviembre.

Biedma es la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. Cordobesa de nacimiento, profesionalmente está ligada a la región desde hace dos décadas. Antes de llegar a la capital pacense, pasó por los juzgados de Valencia de Alcántara y Almendralejo. En 2011, ascendió a magistrada y ocupó la plaza en la que sigue hasta la actualidad.

Para la opinión pública era desconocida hasta hace menos de año y medio, cuando tras admitir en su juzgado la denuncia de Manos Limpias contra el hermano del presidente del Gobierno y el líder del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, por la presunta contratación irregular del primero en la diputación pacense, su nombre empezó a aparecer de manera recurrente en los medios de comunicación. La magistrada ha tratado de mantener un perfil bajo durante toda la instrucción de la causa, aunque eso no ha mermado el interés de la prensa por ella.

Ocurrió durante el paro simbólico contra la denominada ‘ley Bolaños’ que jueces y fiscales protagonizaron, el pasado 11 de junio, a las puertas del palacio de justicia de la Ronda Norte, cuando copó todas las miradas. En el acto, se denunciaron los ataques a la independencia judicial y las injerencias políticas, lo que se interpretó como un apoyo directo a Biedma por sus decisiones en el ‘caso David Sánchez’. Días antes, los compañeros ya la habían respaldado públicamente a través de un comunicado.

El puesto de juez decano en funciones lo ocupa desde el pasado 1 de octubre Ángel Dionisio Estévez Jimeno, magistrado del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Por ser el que encabeza el escalafón, le correspondió sustituir a Emilio García-Cancho, tras su cese para tomar posesión como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz. Este último era juez decano de Badajoz desde 2008.

¿Cuáles son sus funciones? El cargo de juez decano es un puesto institucional, no jurisdicional. Es el representante de los jueces ante las instituciones y, en el caso de Badajoz, no está liberado, por lo que compagina esta labor con la del juzgado del que sea titular (en las ciudades con un gran volumen de juzgados sí están liberados). Entre sus funciones, está la del reparto de asuntos entre juzgados y, en caso de que las haya, de resolver las discrepancias que puedan surgir al respecto. También debe velar por el buen funcionamiento de las instalaciones y de la intendencia, así como de la logística en los procedimientos judiciales en los que, por sus características, haya que adoptar medidas especiales de seguridad o de cualquier otro tipo, como ha ocurrido en el juicio por el crimen de la educadora Belén Cortés. El mandato es por cuatro años, sin límite de reelección. La previsión es que el nuevo juez decano o jueza tome posesión antes de Navidad, mientras tanto seguirá ocupando el cargo en funciones Ángel Dionisio Estévez.

La convocatoria electoral se publicó el pasado miércoles, el mismo día que Biedma dio por cerrada la instrucción de la causa de David Sánchez y Gallardo y la derivó a la Audiencia.

Ángel Dionisio Estévez Jimeno, juez decano en funciones de Badajoz y magistrado del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. / LA CRÓNICA

Son, según explica Estévez, los propios jueces los que eligen al juez decano en los partidos judiciales con diez juzgados o más (en los que hay menos le corresponde al de más antigüedad en la carrera judicial). Pueden votar los jueces titulares (en Badajoz hay 25) y los de adscripción territorial que realicen funciones de sustitución, no los de refuerzo.

Votación secreta

La junta para las votaciones, que son secretas, la presidirá el juez decano en funciones y ejercerá como secretario el más joven. Se necesita obtener la mayoría de tres quintos de los asistentes en la primera votación y, si fuera necesaria una segunda, el ganador es el que obtenga mayor número de votos. En caso de empate, se resolvería a favor del candidato con más antigüedad en el escalafón.

Tras el recuento, se redacta un acta y se remite al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la presidencia el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). El primero debe dar el visto bueno y ordenar que se publique en el Boletín Oficial del Estado BOE). Al día siguiente de su publicación, el candidato elegido tomará posesión del cargo.

Hasta la fecha no lo ha ocupado ninguna mujer.