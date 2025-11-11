Mazón, sobre su sucesor: "Extraordinario candidato"

Carlos Mazón ya está en las Corts. El 'president' de la Generalitat ha llegado al parlamento valenciano dos horas antes de la convocatoria de su comparecencia, prevista para las 16 horas.

Ha entrado por la puerta principal del Palau dels Borja, en la plaza de San Lorenzo, junto a algunos de sus asesores y cargos de confianza en Presidencia como el secretario autonómico José Manuel Cuenca y el director general de Comunicación, Francisco González. A la salida del Palau de la Generalitat se ha referido brevemente a la propuesta de su síndic y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, como su relevo.

"Extraordinario candidato", ha indicado sobre la decisión del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de este martes sobre Juan Francisco Pérez Llorca, síndic del PP en Les Corts Valencianes que será el candidato de su partido para reemplazar a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana.

En un comunicado, el PP ha señalado que será el PPCV quien comunicará formalmente esta decisión a Vox -cuyo apoyo es imprescindible para la investidura- así como al resto de grupos con representación en Les Corts Valencianes.

El texto detalla que Feijóo ha mantenido en la mañana de este martes una última conversación telefónica con Pérez Llorca en la que le ha comunicado su designación como candidato de cara al pleno de investidura que se convocará en los próximos días.